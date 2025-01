»Glaubt mir bloß nichts!« - Einer der wichtigsten Marvel-Helden rudert bezüglich seiner Rolle in Avengers 5 zurück

Offenbar betreibt Benedict Cumberbatch gerade ein bisschen Schadensbegrenzung. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Selbst ein Zauberer kann sich mal verzetteln: Eigentlich war Benedict Cumberbatch felsenfest davon überzeugt, bei Avengers 5 auszusetzen und dafür in Avengers 6 richtig viel zu tun bekommen. Jetzt stellt der Darsteller von Doctor Strange allerdings fest: Er hat sich geirrt!

Doctor Strange ist wohl doch in Avengers: Doomsday

Im Gespräch mit Business Insider gibt Cumberbatch zu: Ich hab mich vertan. Ich bin doch im nächsten [Avengers-Film]. Und fügt dem später noch schnippisch hinzu: Glaubt mir bloß nichts.

Ursprünglich war der 48-jährige Schauspieler der Meinung, dass es in Avengers: Doomsday keinen Platz für Doctor Strange geben würde, weil das nicht mit der geplanten Geschichte aufgehen würde. Damit stellt sich natürlich die Frage: Hat sich Cumberbatch tatsächlich geirrt? Oder von Marvel auf die Finger bekommen und versucht jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben.

Es wäre nicht das erste Mal, dass uns Marvel-Stars bezüglich ihrer Rollen in kommenden Filmen anmogeln. Gerade muss wahrscheinlich jeder Fan für sich selbst entscheiden, ob man den Worten von Cumberbatch Glauben schenken darf oder nicht.

2:30 Offizieller Trailer zu Avengers: Endgame

Doctor Doom vs. Doctor Strange?

Fest steht aber zumindest schon einmal: Nach dem Rauswurf von Jonathan Majors als Kang aus dem Marvel Cinematic Universe haben sich die Pläne für die zwei kommenden Avengers-Filme durchaus drastisch geändert. Jetzt steht der Auftritt von Robert Downey Jr. als Bösewicht Dr. Doom an.

Aktuell lauten die Starttermine der beiden neuen Avengers-Teile wie folgt:

Avengers: Doomsday startet am 29. April 2026 in den Kinos

in den Kinos Avengers: Secret Wars folgt am 7. Mai 2027.

Übrigens hat Benedict Cumberbatch bereits durchblicken lassen, dass Marvel einen neuen Solo-Film für ihn plant. Aktuell steht aber wohl noch nicht fest, wer Doctor Strange 3 dreht und schreibt. Das Projekt scheint sich also noch ganz am Anfang zu befinden.

Am 13. Februar 2025 startet derweil mit Captain America: Brave New World der nächste Film des Marvel Cinematic Universe in den Kinos. Daraufhin folgen dann Thunderbolts und Fantastic Four: First Steps. Mit neuen MCU-Serien für Disney Plus geht es dieses Jahr natürlich ebenfalls weiter. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.