Paukenschlag bei Marvel: Kang-Darsteller Jonathan Majors nach Gerichtsurteil gefeuert

Marvel hat sich von Jonathan Majors getrennt. Der US-Schauspieler wurde nach schweren Vorwürfen teilweise schuldig gesprochen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Jonathan Majors ist raus aus dem MCU. Nach Vorwürfen der Körperverletzung, Belästigung, häuslicher Gewalt und psychischen sowie physischen Missbrauchs wurde der US-Schauspieler in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Marvel hat daraufhin prompt reagiert und Majors gefeuert. Ursprünglich sollte der Kang-Darsteller den großen Bösewicht für Avengers 5 und 6 spielen.

Jonathan Majors teilweise für schuldig befunden

Wie CNN berichtet, wurde Jonathan Majors am Montag, dem 18. Dezember 2023 nach US-Ortszeit in zwei Anklagepunkten schuldig und von zwei freigesprochen. Im März wurde Majors nach einem Vorfall mit seiner damaligen Freundin Grace Jabbari von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Dabei gab Jabbari der Polizei zu Protokoll, von Majors tätlich angegriffen worden zu sein. Majors wies die Vorwürfe zurück. Im November begann 2023 begann dann der Prozess, nun soll das vollständige Strafmaß im Februar 2024 verkündet werden - Majors droht US-Berichten zufolge bis zu einem Jahr Haft.

Marvel reagiert prompt mit Majors Entlassung

Als direkte Konsequenz haben Disney und die Marvel Studios sich mit sofortiger Wirkung von Jonathan Majors getrennt - wie Deadline berichtet. Nach Loki und Ant-Man and the Wasp Quantumania sollte Majors als großer Bösewicht auch für Avengers 5 und 6 in der Rolle von Kang, dem Eroberer auftreten.

Die Kündigung kommt nicht überraschend. Schon direkt nach den Vorwürfen hatten sich andere Filmstudios und Werbepartner von Majors getrennt und seitdem befand sich auch Marvel in Alarmbereitschaft. Derweil machten zahlreiche Gerüchte und Spekulationen die Runde, wie es mit Kang im MCU weitergehen könnte.

Jetzt steht zumindest schon einmal fest: Jonathan Majors ist nicht länger Teil des Marvel Cinematic Universe. Derweil wurde bei Avengers: The Kang Dynasty der Untertitel gestrichen, damit hört der für den 1. Mai 2026 angedachte MCU-Blockbuster vorerst nur auf den Namen Avengers 5 - wie The Hollywood Reporter berichtet.

Avengers 5 verliert vorerst das The Kang Dynasty im Titel. Der Film soll aktuell am 1. Mai 2026 in den Kinos starten. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wie geht es jetzt mit Kang und Avengers 5 weiter?

Laut Variety ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht entschieden, wie es mit der Rolle von Kang und damit den nächsten beiden Avengers-Filmen weitergeht. Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, dass Kang von einem anderen großen Bösewicht (wie zum Beispiel Dr. Doom) ersetzt wird. Der Charakter könnte aber auch von einem anderen Darsteller gespielt werden - Recastings sind im Marvel Cinematic Universe alles andere als unüblich.

Dass Avengers 5 auf den Untertitel The Kang Dynasty verzichtet, könnte implizieren, dass sich Marvel von Kang tatsächlich verabschiedet. Gleichzeitig will aber der etablierte Marvel-Insider MyTimeToShineHello davon erfahren haben, dass die Rolle definitiv neu besetzt wird. Fans sollten sich diesbezüglich am besten in Geduld üben und abwarten, bis Marvel ein offizielles Update gibt.

Interessiert ihr euch dafür, was aktuell sonst im Marvel Cinematic Universe passiert und was ihr von zukünftigen Filmen und TV-Serien erwarten könnt, erfahrt ihr in den obigen Links mehr dazu. 2024 startet mit Deadpool 3 vorerst nur ein einziger MCU-Film in den Kinos, dafür können sich Fans gleich auf mehrere TV-Serien bei Disney Plus freuen.