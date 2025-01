»Ist das ein Spoiler?« - Einer der wichtigsten Marvel-Helden hat gerade seine Rolle für Avengers 5 und 6 enthüllt

Benedict Cumberbatch nimmt in Bezug auf seine Rolle für Avengers: Doomsday und Secret Wars kein Blatt vor den Mund. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ist das ein Spoiler? Scheiß drauf. - Mit diesen Worten hat Benedict Cumberbatch verraten, wie groß seine Rolle in Avengers 5 und 6 ausfallen wird. Laut dem 48-jährigen Schauspieler hat Marvel die ursprünglichen Pläne dafür über den Haufen geworfen, nachdem Doctor Doom als Bösewicht an die Stelle von Kang getreten ist.

Cumberbatch zufolge wird Stephen Strange in Avengers: Doomsday gar nicht erst vorkommen, weil das nicht mit der aktuellen Story aufgeht . Fans müssen aber nicht verzagen: Der Marvel-Zauberer wird dafür in Avengers: Secret Wars umso wichtiger:

Er steht ziemlich im Fokus davon, wohin wir uns vielleicht bewegen werden.

Das hat Cumberbatch im Gespräch mit Variety durchblicken lassen. Aktuell sehen die Release-Termine für die nächsten zwei Avengers-Filme wie folgt aus:

Avengers 5: Doomsday startet am 29. April 2026

Avengers 6: Secret Wars folgt am 7. Mai 2027

Doctor Doom statt Kang für Avengers 5 und 6

Für die Regie beider Filme sind die Brüder Joe und Anthony Russo verantwortlich, die mit The Winter Soldier, Civil War, Infinity War und Endgame ein paar der besten MCU-Filme verantworteten. Als Bösewicht tritt Robert Downey Jr. auf - allerdings nicht in der Rolle von Iron Man und stattdessen von Doctor Doom.

Immerhin hat sich Marvel von dem ursprünglichen Schurken Kang verabschiedet, nachdem Jonathan Majors aufgrund von Vorwürfen häuslicher Gewalt und Körperverletzung teilweise schuldig gesprochen wurde. Entsprechend mussten die Pläne für Avengers 5 und 6 überarbeitet werden, was nun auch zu Änderungen für Doctor Strange führt.

Wie steht es eigentlich um Doctor Strange 3?

Übrigens hat Benedict Cumberbatch im selben Gespräch einen dritten Solo-Film unter Marvel angedeutet. Offenbar befindet er sich gerade für Doctor Strange 3 im Gespräch:

[Marvel] ist sehr offen dafür, über die nächsten Schritte zu sprechen. [Sie fragen]: Wen willst du als Regisseur und Autor für deinen nächsten Film? Welchen Comic möchtest du umsetzen, damit sich Strange weiterentwickelt?

Wann genau Doctor Strange 3 aufschlagen soll, ist im Moment allerdings nicht bekannt.

Mit dem nächsten Kinofilm des Marvel Cinematic Universe geht es derweil am 13. Februar 2025 weiter, sobald Captain America: Brave New World in den Kinos startet. Dieses Jahr folgen außerdem Thunderbolts und Fantastic Four: First Steps. Und auch bei Disney Plus gibt es 2025 viele neue Marvel-Serien zu gucken. Mehr dazu erfahrt ihr unter den oben verlinkten Artikeln.