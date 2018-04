In knapp zwei Wochen ziehen die Marvel-Superhelden in Avengers: Infinity War gegen den übermächtigen Thanos in die Schlacht. Schon jetzt heizen die gezeigten Trailer und ersten Bilder die Fans auf das kommende Kino-Spektakel mächtig ein.

Laut den Analysten verspricht der Ansturm auf die Tickets für die ersten Vorstellungen einen bombastischen Kinostart von über 200 Mio. Dollar Einnahmen. Inzwischen hat auch hierzulande der Kartenvorverkauf begonnen.

Doch eine aus den früheren Marvel-Filmen bekannter Figur wird auf den veröffentlichten Bildern, Postern und Trailern schmerzlich vermisst: Den von Jeremy Renner dargestellten Superheld Hawkeye, der zuletzt in Captain America 3: Civil War zu sehen war.

Im Gespräch mit Total Film (via Gamesradar) verraten die Regisseure des Films, Joe und Anthony Russo, dass es einen guten Grund gibt, warum er noch nicht zu sehen ist. Zunächst bestätigen sie, dass Hawkeye tatsächlich im Film mitspielen wird, jedoch wollte man aus verständlichen Gründen noch nichts verraten. Im Film wird jedoch alles aufgeklärt, versprechen die Russo-Brüder. Demnach sei Hawkeye auf seiner eigenen Mission unterwegs.

Dafür spricht auch das Gerücht, dass Clint Barton aka Hawkeye - angelehnt an die Comic-Vorlagen - in seiner alternativen Identität Ronin in Erscheinung tritt. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Währenddessen richten sich die Regisseure des Films mit einem öffentlichen Appell an die Fans, wer den Film Avengers: Infinity War bereits vorab sehen durften: Bitte nicht spoilern!

Daran haben sich auch die Kollegen von DigitalSpyFilm gehalten, die gemeinsam mit einigen ausgewählten Pressevertreter vorab 30 Minuten aus dem Superheldenfilm sehen durften und sich (via Twitter) mit einem ersten Fazit begeistert zeigen.

We’ve just seen 30 mins of #AvengersInfinityWar. Can’t say too much but it’s way ambitious, it’ll switch tones between different groups (the Guardians sequence had a very different, look, feel and soundtrack to the New York scenes) and it’s going to be funny. Still no Hawkeye! pic.twitter.com/FehX5anmB9