Avowed: Die Test-Wertungen zum neuen Rollenspiel schwanken zwischen »genial« und »seicht«

Avowed sammelt auf Metacritic größtenteils positive Reviews.

Obsidian versucht mit Avowed einen neuen Stern am Firmament der Fantasy-Rollenspiele aufgehen zu lassen. Bisher hat sich das Studio durchaus als fähig bewiesen. Mit dem viel gefeierten Fallout: New Vegas und Pillars of Eternity haben sich die Entwickler bereits einen Stein im Brett vieler Rollenspieler verdient.

Jetzt bleibt die Frage offen, ob Avowed in diese Fußstapfen treten kann. Deshalb haben wir euch einige internationale Kritiker-Stimmen zusammengetragen.

Wenn ihr uns fragt, kann sich der Titel durchaus neben seinen Genre-Kollegen sehen lassen. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich in unserem ausführlichen Test:

Die internationalen Wertungen zu Avowed

Insgesamt kommt Avowed bei Metacritc derzeit auf einen stabilen Schnitt von 80 bei den Kritikern. Auf OpenCritic klettert das Rollenspiel immerhin auf 82. Um auf diese Wertungen zu kommen, ermitteln die Plattformen einen Durchschnitt aus einer Vielzahl von Presse-Reviews. Einige könnt ihr hier nachlesen:

Das sagen die Presse-Stimmen IGN Deutschland - Wertung: 90 Avowed ist ein Oldschool-Rollenspiel im Herzen, das euch frei entscheiden lässt, wie ihr euren Charakter, Welt und Geschichte gestaltet, aber gleichzeitig eine moderne Open World voller actionreicher und dynamischer Kämpfe zum Erkunden bietet. Zum vollständigen Test Forbes - Wertung: 90 Avowed ist ein großartiges Spiel. Ja, es mag im großen Rahmen epischer Rollenspiele ein etwas abgespecktes, mundgerechtes Erlebnis sein, aber in vielerlei Hinsicht fand ich das erfrischend. Ich denke, das könnte anderen in diesem Zeitalter, in dem es zu viele große Spiele gibt und man nicht genug Zeit hat, sie zu spielen, genauso gehen. Ich würde mir Zeit für Avowed nehmen, ihr werdet es nicht bereuen. Zum vollständigen Test PC Gamer - Wertung: 82 Avowed ist größer als es zunächst scheint: Es ist ein fesselndes und großartiges Action-Rollenspiel, das in einer der packendsten Fantasy-Welten überhaupt spielt, auch wenn ihm die komplexen Systeme seiner beliebtesten Zeitgenossen fehlen. Zum vollständigen Test GameStar - Wertung: 81 Avowed begeistert mit einem unerwarteten Fokus auf Parkour und Erkundung, spaßigen Kämpfen sowie einer Spielwelt, die vieles anders macht als echte Open Worlds und doch so einiges besser. Zum vollständigen Test GamesRadar+ - Wertung: 80 Avowed füllt eine First-Person-Lücke der Fantasy-Rollenspiele, ist aber auch eine immersive Version von Pillars of Eternity, ohne dabei die herausragende Erzählkunst und den Weltenbau einzubüßen, für die Obsidian Entertainment bekannt ist. Abgesehen von seinem vergessenswerten Gruppenkampfsystem und einigen kleinen Mängeln in Sachen Quality of Life verdient Avowed, als eines der besten Spiele dieses Jahres in Erinnerung zu bleiben. Zum vollständigen Test Eurogamer - Wertung: 80 Was Avowed an Glanz fehlt, macht es mit Charme, Tiefe und einem verspielten Herzen wett. Es ist eine der angenehmsten Überraschungen dieses Jahres. Zum vollständigen Test Washington Post - Wertung: 75 Während der ersten paar Stunden von Avowed wurde ich richtig in seine Welt der künstlichen Götter und kolonialen Konflikte hineingezogen. Obsidian Entertainment, eines der berühmtesten Erzählstudios der Spielebranche, erfüllte hohe Erwartungen … Dann bemerkte ich etwas, das ich noch nie zuvor bei einem Spiel von Obsidian gespürt hatte. Dem Studio, das Fallout: New Vegas und die Pillars-of-Eternity-Reihe gemacht hat, allesamt Rollenspiele mit Autorencharakter, die sich auf charakterbasierte Erzählungen konzentrieren, die auf die Entscheidungen des Spielers reagieren. Die Charaktere waren mir egal. Meine Entscheidungen in Bezug auf die Geschichte spielten keine große Rolle, weder für die Erzählung noch, was noch schlimmer war, für mich selbst. Zum vollständigen Test GamePro - Wertung: 73 Ein Rollenspiel mit sehr gutem Drehbuch und einprägsamen Begleitern, dem es jedoch an Präsentation und Spielmechanik mangelt. Zum vollständigen Test IGN - Wertung: 70 Mit seiner großartigen Weltenbildung und der herausragenden Charakterzeichnung erinnert mich Avowed daran, warum ich mich überhaupt in die Rollenspiele von Obsidian verliebt habe. Im Großen und Ganzen geht es jedoch auf Nummer sicher, mit einem Fantasy-Abenteuer nach Schema F, das eher vertraut als evolutionär ist. Es gibt kaum eine Gegnervielfalt, die die Schwert-und-Magie-Schlachten lange interessant halten würde. Auch wenn es nicht aufs Ganze geht oder einen bleibenden Eindruck im Genre hinterlässt, ist es dennoch vollkommen kompetent, mit all den bewährten Dingen, die ich erwarte [...]. Zum vollständigen Test Game Rant - Wertung: 70 Während die Erfolge von Avowed nicht übersehen werden sollten, zeigen seine Mängel, dass in Zukunft noch Verbesserungen nötig sind. Immerhin hat Obsidian hier etwas Wertvolles, das sein volles Potenzial tatsächlich erreichen könnte, wenn es eine Fortsetzung bekäme. In seiner aktuellen Form ist es jedoch ein Spiel, das wahrscheinlich bei engagierten Rollenspiel-Fans am meisten Anklang finden wird, die die Bedeutung moralischer Entscheidungen zu schätzen wissen, während es bei anderen das Gefühl hinterlassen könnte, dass ihre Reise durch die Living Lands gerade dann abgebrochen wurde, als sie gerade richtig in Fahrt kam. Zum vollständigen Test

Plus- und Minuspunkte

Im Großen und Ganzen kommt Avowed ziemlich gut weg. Gelobt wird vor allem die spielerische Freiheit und das Kampfsystem. Auch die Charaktere und das Worldbuilding finden großen Anklang. Letzteres hat durch Pillars of Eternity, in dessen Universum auch Avowed spielt, ein stabiles Fundament, auf dem das neue Rollenspiel hervorragend aufbauen kann.

Bemängelt wird häufig, dass Avowed an vielen Stellen zu eingedampft wirkt. So ist die Open World beispielsweise in mehrere Gebiete aufgeteilt, die dem Begriff »offen« nicht wirklich gerecht werden. Zudem verlasse es sich zu sehr auf Altbekanntes und verzichte zu viel auf Innovation, wodurch es an manchen Stellen so wirkt, als hätte es die besten Jahre bereits hinter sich.

Wenn ihr bereits zu den Schwertern und Zauberbüchern gegriffen habt, solltet ihr euch jetzt noch schnell Peters oben verlinkten Artikel zu Gemüte führen. Denn er hat viel zu spät eine wichtige Funktion bezüglich der Ringe entdeckt und will euch jetzt ein ähnliches Schicksal ersparen.

In der Box findet ihr außerdem weitere Einsteiger-Tipps und den Grund, warum Avowed ständig mit Skyrim verglichen wird.