Awesome Games Done Quick 2024: Diesmal war ein Hund unter den Speedrunnern, Millionensumme gegen Krebs gesammelt

Awesome Games Done Quick war wie gewöhnlich ein Nerd-Spektakel, egal ob für Speedrunner, Brettspieler - oder eben auch Hunde. Bildquelle: Wesh Chan

Die Charity-Veranstaltung Awesome Games Done Quick ist in diesem Jahr auf den Hund gekommen - wortwörtlich. Bei dem siebentägigen Großereignis vom 14. bis zum 21. Februar in Pittsburgh, USA, kamen nämlich nicht nur 2,5 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen Krebs zusammen. Der Hund Peanut Butter sorgte als vierbeinger-Speedrunner für eine Premiere auf einem Games-Done-Quick-Event.

Die gesammelten Geldmittel gehen dieses Jahr an die Prevent Cancer Foundation, die sich der Förderung der Früherkennung und Vermeidung von Krebserkrankungen widmet.

Peanut Butter spielt Gyromite

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der tierische Star des Events war auf alle Fälle Peanut Butter, der mithilfe des Speedrunners PSR Mode B von Gyromite meisterte. Hierfür drückte und hielt er auf Kommando seines Herrchens einen pfotengerechten blauen oder roten Schalter. Zur Belohnung gab es reichlich Käse - und den hatte er sich wahrlich verdient.

Denn obschon sein Auftritt den eigenen, in einem früheren Run aufgestellten Rekord nicht brach, ist er offiziell der erste Hund, der an einem Event der Wohltätigkeitsorganisation Games Done Quick teilgenommen hat.

Was ist Gyromite? Dieses spezielle Spiel für das Nintendo Entertainment System (NES) dürfte vielen unter euch kein Begriff mehr sein. Wer es damals gespielt hat, kann ja gerne mal in den Kommentaren davon berichten. Es erschien 1985 und bot unter anderem den von Peanut Butter und seinem Herrchen im Teamwork bezwungenen Modus, der alleinig durch die Betätigung zweier Buttons auskommt. Das Ziel ist es, dem schlafwandelnden Hector durch die Puzzle-Stages zu helfen.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Was war sonst noch los?

Doch auch abseits von Peanut Butters beeindruckendem Skill gab es einiges zu erleben, darunter zum Beispiel:

Zudem fielen auch einige Rekorde, nämlich:

Für alle, die das gesamte Event oder einzelne Parts nachholen möchten, haben wir den ultimativen Link. Denn auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Games Done Quick findet ihr Videos von allen Rekorden, Runs und sonstigen Aktionen.

Habt ihr das diesjährige Awesome Games Done Quick verfolgt? Wenn ja, was hat euch am besten gefallen? Oder könnt ihr Speedruns oder solchen Events allgemein wenig abgewinnen? Und das Wichtigste: In welchem Spiel trainiert ihr derzeit eure Haustiere? Schreibt uns eure Geschichten und Meinung gerne in die Kommentare!