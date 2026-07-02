Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino

der Horror-Film war ein gewaltiger Erfolg an den Kinokassen, jetzt könnte eine weitere Veröffentlichung noch mehr Geld einspielen.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
02.07.2026 | 07:07 Uhr

Backrooms ist ein Horror-Hit und bekommt jetzt eine Extended Edition mit 15 Minuten an neuen Szenen. Backrooms ist ein Horror-Hit und bekommt jetzt eine Extended Edition mit 15 Minuten an neuen Szenen.

Der Sommer 2026 ist der große Sommer der Horror-Blockbuster. Denn gleich zwei absurd erfolgreiche Horror-Streifen laufen derzeit im Kino und beide kommen von Regisseuren, die nicht mal 30 Jahre alt sind. Beide wurden übrigens auch über YouTube erst so richtig bekannt.

Die Rede ist natürlich von Obsession und Backrooms. Obsession ist von beiden der Film mit den noch besseren Kritiken – wobei beide sehr gelobt werden. Aber Backrooms hat dafür etwas mehr Geld eingespielt und könnte davon bald noch mehr anhäufen! Der Film wird direkt wieder ins Kino gebracht und zwar in einer umfangreicheren Form!

Ganze 15 Minuten mehr Laufzeit hat Backrooms: Everything must go. Es gibt dafür sogar einen neuen Trailer zu sehen:

Video starten 0:15 Backrooms kommt nochmal ins Kino und ist dann 15 Minuten länger

Neu im Kino - aber nicht in Deutschland

Welche Szenen genau der Handlung hinzugefügt werden, ist noch nicht bekannt. Dafür werdet ihr euch den Film erst selbst ansehen müssen. Die neue Version von Backrooms soll am 3. Juli in den Kinos anlaufen und dauert dann 2 Stunden und 6 Minuten. Allerdings erstmal nicht in Deutschland.

Aktuell ist von Seiten der Produktionsfirma A24 nur die Rede von den USA. Ob und wann Everything must go je in Deutschland im Kino zu sehen ist, bleibt unklar. Allerdings könnt ihr sicherlich spätestens mit einer Blu-ray-Version oder via Stream auch mal auf die erweiterte Fassung zugreifen.

Mehr zu Backrooms
Passend zum Kinostart: Die 7 besten Backrooms-Spiele auf Steam
von Dennis Zirkler
Passend zum Kinostart: Die 7 besten Backrooms-Spiele auf Steam
Zerstört Hollywood die Vision von Backrooms? Der Regisseur verrät, wie viel er beim Kinofilm mitreden durfte
von Dennis Zirkler
Zerstört Hollywood die Vision von Backrooms? Der Regisseur verrät, wie viel er beim Kinofilm mitreden durfte
Backrooms ist einer der größten Hype-Filme des Jahres - wenn ihr mich fragt: völlig zu Recht.
von Vali Aschenbrenner
Backrooms ist einer der größten Hype-Filme des Jahres - wenn ihr mich fragt: völlig zu Recht.

Das erwartet euch

Falls ihr Backrooms noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr den Film allerdings auch in seiner normalen Fassung in Deutschland weiterhin sehen. Es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn ihr gepflegten Horror schätzt. Zwar klingen weite, gelbe Räume jetzt erstmal nicht besonders schauerlich – aber genau diese Art des Horrors trifft viele Leute dadurch auch recht unerwartet. Niemand geht grundsätzlich erstmal davon aus, sich davor zu fürchten.

Doch schon bei der YouTube-Reihe hat der Regisseur Kane Parsons gezeigt, wie man dieses Phänomen inszenieren muss, um den Leuten einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Im Detail geht es in Backrooms um den Möbelverkäufer Clark (Chiwetel Ejiofor), dessen Leben komplett aus den Fugen geraten ist. Dann stolpert er plötzlich in die Backrooms und erkundet diese mysteriösen, gelben Räume, in denen er wohl doch nicht allein ist. Später verschlägt es auch seine Therapeutin Mary (Renate Reinsve) an diesen seltsamen Ort.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino

vor einer Stunde

Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino
Exodus: In Sachen Charaktererstellung rollt gerade eine Welle der Enttäuschung über den Mass-Effect-Rivalen hinweg   10  

vor einer Stunde

Exodus: In Sachen Charaktererstellung rollt gerade eine Welle der Enttäuschung über den Mass-Effect-Rivalen hinweg
Anders als Sony: Auch Microsoft wird wohl bald auf physische Disks verzichten – aber sie zumindest nicht gleich wertlos machen   1

vor 2 Stunden

Anders als Sony: Auch Microsoft wird wohl bald auf physische Disks verzichten – aber sie zumindest nicht gleich wertlos machen
Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen

vor 2 Stunden

Auch 30 Jahre später zeigt nur ein GTA-Cover das eigentliche Verbrechen
mehr anzeigen