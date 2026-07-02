Backrooms wird länger! Der Horror-Hit schlägt 15 Minuten auf die Laufzeit und kommt direkt nochmal ins Kino

Backrooms ist ein Horror-Hit und bekommt jetzt eine Extended Edition mit 15 Minuten an neuen Szenen.

Der Sommer 2026 ist der große Sommer der Horror-Blockbuster. Denn gleich zwei absurd erfolgreiche Horror-Streifen laufen derzeit im Kino und beide kommen von Regisseuren, die nicht mal 30 Jahre alt sind. Beide wurden übrigens auch über YouTube erst so richtig bekannt.

Die Rede ist natürlich von Obsession und Backrooms. Obsession ist von beiden der Film mit den noch besseren Kritiken – wobei beide sehr gelobt werden. Aber Backrooms hat dafür etwas mehr Geld eingespielt und könnte davon bald noch mehr anhäufen! Der Film wird direkt wieder ins Kino gebracht und zwar in einer umfangreicheren Form!

Ganze 15 Minuten mehr Laufzeit hat Backrooms: Everything must go. Es gibt dafür sogar einen neuen Trailer zu sehen:

0:15 Backrooms kommt nochmal ins Kino und ist dann 15 Minuten länger

Neu im Kino - aber nicht in Deutschland

Welche Szenen genau der Handlung hinzugefügt werden, ist noch nicht bekannt. Dafür werdet ihr euch den Film erst selbst ansehen müssen. Die neue Version von Backrooms soll am 3. Juli in den Kinos anlaufen und dauert dann 2 Stunden und 6 Minuten. Allerdings erstmal nicht in Deutschland.

Aktuell ist von Seiten der Produktionsfirma A24 nur die Rede von den USA. Ob und wann Everything must go je in Deutschland im Kino zu sehen ist, bleibt unklar. Allerdings könnt ihr sicherlich spätestens mit einer Blu-ray-Version oder via Stream auch mal auf die erweiterte Fassung zugreifen.

Das erwartet euch

Falls ihr Backrooms noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr den Film allerdings auch in seiner normalen Fassung in Deutschland weiterhin sehen. Es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn ihr gepflegten Horror schätzt. Zwar klingen weite, gelbe Räume jetzt erstmal nicht besonders schauerlich – aber genau diese Art des Horrors trifft viele Leute dadurch auch recht unerwartet. Niemand geht grundsätzlich erstmal davon aus, sich davor zu fürchten.

Doch schon bei der YouTube-Reihe hat der Regisseur Kane Parsons gezeigt, wie man dieses Phänomen inszenieren muss, um den Leuten einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Im Detail geht es in Backrooms um den Möbelverkäufer Clark (Chiwetel Ejiofor), dessen Leben komplett aus den Fugen geraten ist. Dann stolpert er plötzlich in die Backrooms und erkundet diese mysteriösen, gelben Räume, in denen er wohl doch nicht allein ist. Später verschlägt es auch seine Therapeutin Mary (Renate Reinsve) an diesen seltsamen Ort.