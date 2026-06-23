Passend zum Kinostart: Die 7 besten Backrooms-Spiele auf Steam

The Complex: Expedition fängt die Optik der Found-Footage-Videos von Kane Pixels perfekt ein.

Seit dem deutschen Kinostart von Backrooms am 18. Juni 2026 ist das beliebte Internetphänomen endlich auch hier auf der großen Leinwand zu sehen.

Wer nach dem Kinobesuch selbst durch diese unheimlichen »Liminal Spaces« wandern möchte, findet auf Steam eine riesige Auswahl. Wir haben die sieben besten Spiele für euch zusammengefasst – egal, ob ihr den puren Backrooms-Horror mit echten Monstern oder einfach nur surreale Orte sucht.

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1. POOLS

2:07 Dieses Horrorspiel auf Steam kommt komplett ohne Monster aus – und ist gerade deshalb so unheimlich

Autoplay

Genre: Walking-Simulator / Psycho-Horror | Release: 26. April 2024 | Steam-Wertung: 95 Prozent (Äußerst positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

POOLS traut sich was: Es streicht so ziemlich alles, was ein Horrorspiel normalerweise ausmacht. Keine Monster, keine Jumpscares, kein Lebensbalken, nicht mal Hintergrundmusik. Stattdessen wandert ihr aus der Ego-Perspektive durch ein gigantisches, surreal anmutendes Netzwerk aus Schwimmbädern, Wasserrutschen und gefluteten Hallen.

Der Horror entsteht hier komplett im Kopf. Die beklemmende Leere, die klaustrophobischen Röhren und ein absurd gutes Sounddesign, das jeden Wassertropfen geisterhaft nachhallen lässt, sorgen dafür, dass ihr permanent mit einem Schreck rechnet, der vielleicht nie kommt.

2. The Complex: Expedition

1:49 The Complex: Expedition macht den Backrooms-Mythos zum verstörenden Horror-Trip durch die VHS-Linse

Genre: Horror/Erkundung | Release: 18. Juli 2025 (Vollversion) | Steam-Wertung: 89 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Ihr wollt exakt das Gefühl der berühmten Found-Footage-Clips aus dem Netz nachspielen? Dann seid ihr hier richtig. Mit einer alten VHS-Kamera in der Hand erkundet ihr von Solo-Entwickler pgWave mysteriöse Level, die euch ins Jahr 1988 zurückwerfen – als Mitarbeiter der ominösen Firma MagWave. Der Fokus liegt klar auf kinoreifer, langsamer Erkundung.

Kleiner Hinweis: Expedition ist die größere Weiterentwicklung des älteren Spiels The Complex: Found Footage – nicht verwechseln. Und entgegen dem Klischee besteht das Spiel eben nicht nur aus gelben Tapeten, sondern aus erstaunlich abwechslungsreichen, von Hand gebauten Schauplätzen. Seit Juli 2025 ist der Titel raus aus dem Early Access und fertig.

3. Escape the Backrooms

2:16 40.000 Reviews, 89 Prozent positiv: Das ist das beliebteste Backrooms-Spiel auf Steam wurde

Genre: Koop-Horror | Release: 23. Oktober 2025 | Steam-Wertung: 90 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Backrooms funktionieren auch zu mehreren hervorragend – und Escape the Backrooms ist der Beweis. Bis zu vier Spieler versuchen hier gemeinsam, sich durch das Labyrinth zu schlagen. Was als Solo-Projekt von Entwickler Fancy startete, ist nach dem 1.0-Release (mit Publisher Secret Mode an Bord) auf weit über 50 verschiedene Level angewachsen.

Das absolute Highlight bleibt der spielinterne Proximity-Voice-Chat: Nicht nur eure Mitspieler hören euch, sondern auch die lauernden Entitäten. Wer vor Schreck zu laut aufschreit, lockt Smiler, Skin Stealer und Co. direkt an. Teamwork, Sanity-Management und ein gute Jump-Scare-Resistenz entscheiden hier über Leben und Tod.

4. Dreamcore

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Genre: Psycho-Horror | Release: 23. Januar 2025 | Steam-Wertung: 89 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Dank Unreal Engine 5 liefert Dreamcore die grafisch wohl beeindruckendsten »Liminal Spaces«. Aus der wackeligen Bodycam-Perspektive erkundet ihr riesige, offene Areale statt enger Gänge: dämmrige US-Vorstädte, bunte Kinder-Bällebäder, ein verlassenes Hotel und zum Finale die gigantische, tote Shopping-Mall.

Achtung: Dreamcore verlangt zwingend eine Raytracing-fähige Grafikkarte – ohne moderne Hardware geht nichts, da die Technik für die Beleuchtung im Spiel essenziell ist.

5. Liminalcore

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Genre: Walking-Sim / Psycho-Horror | Release: 28. Oktober 2024 | Steam-Wertung: 83 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Während die meisten Genre-Vertreter auf eine zusammenhängende Handlung pfeifen, erzählt Liminalcore tatsächlich eine Geschichte. Nach dem Ertrinken erwacht ihr in den »Poolrooms« und taucht von dort immer tiefer ins eigene Unterbewusstsein ab.

Es ist eine melancholische, psychologische Reise, die mehr auf Stimmung als auf Schockmomente setzt. Manche Spieler bemängeln, dass die Story etwas vage bleibt – aber wer sich auf den düsteren Trip einlässt, bekommt rund zwei Stunden dichte Atmosphäre geboten.

6. Anemoiapolis: Chapter 1

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Genre: Horror / Walking-Sim | Release: 3. März 2023 | Steam-Wertung: 81 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Anemoiapolis lässt die typischen gelben Büroräume links liegen und setzt stattdessen auf eine unheimliche Version der US-Architektur der späten 90er. Solo-Entwickler Andrew Quist bewirbt es selbst als »entspannendsten Horror, den ihr je spielen werdet«.

Ein Wermutstropfen für Fans: Das im Titel versprochene Nachfolger gilt mittlerweile als faktisch eingestellt.

7. Superliminal

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Genre: First-Person-Puzzle | Release: 5. November 2020 (Steam) | Steam-Wertung: 94 Prozent (Sehr positiv) | ➡️ Zum Spiel bei Steam

Kein klassisches Backrooms-Horrorspiel – aber das Konzept der »Liminal Spaces« greift Superliminal auf so geniale Weise auf, dass es in dieser Liste nicht fehlen darf. In der »Traumtherapie-Simulation« von Pillow Castle löst ihr Rätsel mithilfe optischer Täuschungen und erzwungener Perspektive.

Objekte verändern ihre tatsächliche Größe, je nachdem, aus welchem Blickwinkel ihr sie betrachtet und ablegt. Ein winziger Würfel wird zum riesigen Klotz, sobald ihr ihn vor den passenden Hintergrund haltet. Das stellt nicht nur die Architektur, sondern auch euer Gehirn buchstäblich auf den Kopf.