1:09 Badlands Crew - Ankündigungstrailer zeigt bunten Mix aus Mad Max und Dune

Ein Truck brettert mit Vollgas durch das postapokalyptische Ödland, schräge Typen ballern durch die Gegend, von irgendwo her dröhnt laute Rockmusik. Das klingt nicht nur nach Mad Max - Badlands Crew sieht auch noch genauso aus.

Das frisch angekündigte Spiel der Bomber Crew-Macher Runner Duck kombiniert in einem Endzeitsetting Crew-Management, wilde Action und Fahrzeugbau. Mit euren selbst gebauten Vehikeln düst ihr durch die Wüste, kämpft gegen andere Fraktionen und rettet Überlebende. Im Trailer, den wir euch oben eingebunden haben, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.

Dass die Entwickler von Runner Duck das Crew-Management beherrschen, haben sie schon in ihren vorherigen Titeln Bomber- und Space Crew in der Luft und im Weltraum unter Beweis gestellt. Dieses Kernfeature wird in Badlands Crew entsprechend in sehr ähnlicher Form beibehalten.

Was ist neu?

Mit Badlands Crew will das Studio jetzt den nächsten Schritt machen und fügt den Fahrzeugbau als neue Komponente hinzu. Neben Dornen, Miniguns und diversen Befestigungsanlagen könnt ihr eure Trucks unter anderem auch mit einem fetten Musik-Setup ausrüsten; ganz wie im geistigen Vorbild Mad Max.

Auch Bandlands Crew kommt nicht ohne die obligatorische Endzeit-Band aus, allerdings ohne feuerspuckende Gitarre.

Mit dem Wüsten-Setting gehen natürlich auch neue Bedrohungen einher: So könnt ihr euch auf gefährliche Säurestürme und riesige Sandwürmer gefasst machen. Ja, auch Dune lässt grüßen.

Ebenfalls neu sind die vier gegnerischen Fraktionen von Plünderern, gegen die ihr in den Weiten der Wüste mit euren Vehikeln zu Felde ziehen könnt. Badlands Crew ist allerdings ein Einzelspieler-Titel, die Feinde werden vom Computer gesteuert.

Logische Weiterentwicklung der Reihe

Für Entwickler Runner Duck stellt das Spiel die logische Weiterentwicklung ihrer Crew-Reihe dar. »Wir haben alles zusammengeworfen, was wir aus den Vorgängerspielen gelernt haben, sagte« Studiogründer Jon Wingrove gegenüber den US-Kollegen von Rock, Paper, Shotgun.

Badlands Crew soll 2024 für den PC erscheinen, ein Konsolen-Release ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Für Grafik-Enthusiasten ist der Titel eher nichts, die Optik fällt serientypisch schlicht aus.

Eure Meinung ist gefragt: Sieht Badlands Crew für euch spannend aus? Steht ihr auf Crew-Management und Fahrzeugbau? Packt euch das Mad Max-Setting? Oder zieht euch das Spiel so gar nicht an? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!