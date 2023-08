Baldur's Gate 3: Spieler erreicht Story-Ende nach unglaublichen 10 Minuten

Da schaut selbst Zauberer Gale verwundert auf die Uhr: Ein Spieler hat Baldur's Gate 3 in Rekordzeit geknackt.

Da soll mal einer sagen, um das neue Baldurs’ Gate durchzuspielen, brauche man mehrere 100 Stunden. Das Spiel sei zu komplex, die Handlung zu weitläufig, als dass man da auch nur ansatzweise an einem Tag durchkäme.

Doch ein geschickter Speedrunner hat diese Argumente nun entkräftet. In einem YouTube-Video hielt der Spieler mit dem schlichten Nutzernamen Mae fest, wie er das Rollenspiel in gerade einmal 10 Minuten und 3 Sekunden durchspielt - und stellte damit einen aktuellen Weltrekord auf.

Eine beträchtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass das Spiel vor gerade einmal anderthalb Wochen erschienen ist. Viel Zeit hatte Mae also nicht, um die Möglichkeiten auszuloten, wie man das Rollenspiel-Monstrum am schnellsten abschließen kann.

Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze im Bewegtbild aussieht, werft einen Blick auf Maes Video:

Wie hat Mae das geschafft?

Um in solch kurzer Zeit zum Spielende zu gelangen, wendet Mae eine ganze Reihe von Tricks an. Der Speedrun funktioniert zudem nur mit dem Origin-Charakter Gale. Was Origin-Charaktere sind, lest ihr in unserem Begleiter-Guide.

Beim Betrachten des Speedruns fällt sofort auf, dass Mae mit seinem Gale vielmehr speed-hüpft als rennt. Das liegt daran, dass er sich dadurch schneller fortbewegen kann. Um solch riesige Sätze zu machen, verpasste Mae Gale eine Stärke von 17 und verwendet den verbesserten Sprung. Die Sprungweite in Baldurs Gate wird von eurem Stärkewert bestimmt; der verbesserte Sprung verdreifacht diese Distanz nochmals.

Dadurch sieht Maes Gameplay ein bisschen so aus wie ein Froschsimulator. Oder um es mit den Worten von Newsroom-Kollege Phil Elsner zu sagen “Das sieht weird aus - und faszinierend!”

Explosives Ende

Durch die Verwendung von Origin-Charakter Gale kann Mae das Spiel zudem schon im 2. Akt abschließen, da er ein geheimes Ende ausnutzt.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Bei diesem sprengt sich Gale mitsamt den Antagonisten des Spiels, Ketheric Thorm, Orin der Roten und Lord Enver Gortash in die Luft und zerstört auch des Gehirn des Älteren, das diese drei kontrollieren. Damit gilt die Hauptstory als abgeschlossen.

Um dorthin zu gelangen, wendet Mae die Fähigkeit Nebliger Schritt an, die ihn in ein Gebiet teleportieren lässt, zu dem Spieler eigentlich erst später Zugang haben. Zudem lässt sich Mae von Begleiterin Schattenherz gegen feindliche Schadenseffekte immunisieren, weshalb er an fast allen Feinden einfach so vorbeimarschiert. In diesem Speedrun steckt also bereits einiges an Gehirnschmalz.

Allerdings ist zu erwarten, dass Maes Rekord in Zukunft wohl noch mehrfach unterboten werden dürfte, wenn auch andere Speedrunner die Zeit hatten, das Spiel eingehend unter die Lupe zu nehmen und weitere Glitches zu finden, um möglichst schnell beim Abspann zu landen.

Was denkt ihr über den BG3-Speedrun: Genial oder eher nicht? Was ist generell euer Lieblings-Speedrun: Ocarina of Time, Halo 2 oder doch das originale Super Mario Bros? Schreibt es uns in die Kommentare!