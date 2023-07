Baldur's Gate 3 ist laut außenstehenden Entwicklern und Experten eine absolute Anomalie

Wie viele seiner Helden ist Baldur's Gate 3 etwas ganz besonderes.

Baldur's Gate 3 wird spätestens seit der großen Präsentation vor einigen Tagen regelrecht in den Himmel gelobt. In den sozialen Medien sprechen viele darüber, dass das Rollenspiel von Larian neue Maßstäbe setzen wird, wenn es um die zukünftige Entwicklung von Rollenspielen geht.

Allerdings sorgt jetzt ein großer Thread für Aufsehen, in dem sich viele namhafte Entwicklerinnen und Entwickler dieser These annehmen. Dabei wird häufig darüber gesprochen, dass Larian hier etwas Einzigartiges erschafft, das für viele andere Studios kaum reproduzierbar sei.

Denn nur Larian habe aktuell alle Voraussetzungen, um unabhängig ein Rollenspiel des Ausmaßes eines Baldur's Gates 3 zu entwickeln, ohne daran zu zerbrechen.

Alles andere als beispielhaft

Verfasst wurde das ursprüngliche Posting zu diesem Thema von Xalavier Nelson Jr., dem Studiochef des kleinen Entwicklungsstudios Strange Scaffold. Hier geht Xalavier auf die Ansicht ein, dass andere Studios sich an Baldur's Gate 3 ein Beispiel nehmen sollten und es keine Ausrede mehr dafür gebe, nicht genau so ein Spiel zu entwickeln.

Dem widerspricht Xalavier und stellt dar, wie einzigartig die Voraussetzungen bei Larian aktuell sind. Zu diesen Voraussetzungen gehört laut Xalavier, ...

... dass die Entwicklung seit 2017 läuft.

... dass Larian auf die Technologie der beiden Original-Sin-Spiele setzt und sich inzwischen hervorragend damit auskennt.

... dass der Early Access extrem erfolgreich verlief, drei Jahre andauerte und haufenweise Feedback, Bug-Lösungen und Geldfluss beisteuerte.

... dass daran über 400 Entwicklerinnen und Entwickler beteiligt waren, an sieben Orten auf der ganzen Welt.

... dass die Lizenz den Menschen etwas sagt und mit D&D auf eine IP setzt, die aktuell so populär ist wie niemals zuvor.

Das sollen nur wenige von vielen Gründen dafür sein, wieso Larian das Projekt stemmen kann. Laut Xavier sei Baldur's Gate 3 kein Musterbeispiel, sondern eine Anomalie, an der viele andere Studios zerbrochen wären. Ein einzigartige Mischung aus Expertise, Ressourcen, Lizenz und Werkzeugen.

Andere Entwickler und Experten stimmen zu

In den Kommentaren wird sich rege über die These ausgetauscht. Gerade in Entwickler-Kreisen macht der Thread seine Runde und viele weitere Entwicklerinnen und Entwickler von anderen Studios stimmen Xalavier zu. Beispielsweise schreibt Josh Sawyer von Obsidian:

Die Zustände, unter denen BG3 entstanden ist, sind atypisch. Das ist kein Seitenhieb auf das Spiel oder gegen die Entwickler, die offensichtlich passioniert und talentiert sind. Ein stabiles Fundament und gesicherte Finanzierung, um alles unabhängig zu bauen, sind unbezahlbar. - Josh Sawyer

Auch Chris Balser, der als Senior Designer bei Blizzard an Diablo 4 mitgewirkt hat, betont, wie wichtig die Entwicklungsbedingungen sind, wenn man sich die Wirkung eines Spiels anschaut.

Die Menschen schauen sich meistens nur die Früchte der Arbeit an, aber nicht die Arbeit selbst. So war es schon immer. Das gilt auch für Leute, die sich wundern, warum es nur so wenige Künstler gibt, die wie Renaissance-Meister malen. - Chris Balser

Vom Münchner Studio Grimlore Games meldet sich Rebecca Harwick zu Wort, die Baldur's Gate 3 als once-in-a-lifetime RPG bezeichnet.

Man kann sich nicht darüber aufregen, wie viel solche großen Spiele kosten UND diese üppigen Produktionen zum Standard erklären, an dem sich alle Spiele messen müssen. Ich hoffe, Baldur's Gate 3 ist ein nobles once-in-lifetime RPG, ich hoffe, niemand erwartet, dass ein 10, 20, 40-köpfiges Team so eines macht. - Rebecca Harwick

Was ist eure Meinung dazu? Stimmt ihr den Entwicklern zu oder denkt ihr, dass sich trotzdem viele andere Studios ein Beispiel nehmen sollten? Was erwartet ihr von Baldur's Gate 3 und seid ihr euch schon sicher, dass dieses Spiel den Erwartungen gerecht wird oder kann es noch sein, dass am Ende doch ein wenig Enttäuschung zurückbleibt? Schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare!