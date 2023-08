Baldur's Gate 3: Für eine der absurdesten Szenen müsst ihr enorm viel Glück oder Talent haben

In Baldur's Gate 3 müsst ihr meistens mindestens eines von beiden Dingen haben: Glück oder genug Skillpunkte. Andernfalls verlaufen Gespräche, Kämpfe oder wichtige Entscheidungen nicht ganz so ab, wie ihr es euch vorstellt. Am Ende kommen sogar noch Gnome dabei zu Schaden.

Wer viele Würfeleinlagen am Stück mit Bravour meistert, wird daher gerne auch mal mit Szenen belohnt, die viele von euch nicht zu sehen bekommen. Außer, ihr ladet verdammt oft nach, bis Fortuna euch hold genug war. Das machen laut Umfrage aber die Wenigsten von euch.

Somit bleibt vielen vermutlich auch das für immer verborgen, was wir mit unserer Waldelfenschurkin Titania Shadylock in einer Brennerei erlebt haben. Denn dafür braucht ihr nicht nur verdammt viel Glück, sondern auch die richtigen Punkte in den richtigen Talenten.

Spoilerfrei: Wo ihr die Brennerei findet

Direkt in der Nähe der Brennerei ist praktischerweise ein Schnellreisepunkt.

Solltet ihr nicht lesen wollen, was es mit der absurden Szene auf sich hat und euer Schicksal selbst herausfordern wollen, haben wir euch den Ort des Geschehens auf der Karte markiert. Das Ganze findet in Akt 2 statt.

Ihr findet die Brennerei und den Barkeeper, mit dem wir uns angelegt haben, südwestlich im vom Schattenfluch geplagten Land. Direkt links der Türme des Mondaufgangs, wo sich auch ein Schnellreisepunkt befindet.

Geht in die Brennerei die Treppe hinunter und schon beginnt die Szene mit dem Barkeeper.

Spoiler: Was uns passiert ist

9:03 Baldur's Gate 3: Cheers! Ich bringe meine Gegner ganz ohne Kampf zum Platzen

Der Barkeeper fordert euch zum Trinken auf und genehmigt sich selbst ein oder zwei Gläser. Dabei fällt uns direkt auf: Die Bauchdecke unseres Gegenübers hat schon einiges mitgemacht und ist zum Zerreißen gespannt.

Wir setzen uns also an den Tresen und fangen an, uns zu unterhalten. Würden wir das nicht tun, beginnt das Würfeln um Initiative und wir brechen einen Kampf vom Zaun.

Da unsere Schurkin aber lieber sich um Kopf und Kragen redet, als amtlich auf die Nase zu bekommen, tun wir so, als würden wir mittrinken und erzählen Geschichten unserer ... Helden(?)taten. Wichtig: Wir müssen hierbei immer wieder einen Fähigkeiten-Check nach dem nächsten schaffen.

Schaffen wir den Check nicht, gibt's auf die Nuss.

Da Titania aber äußerst fingerfertig und charismatisch ist, müssen wir uns nur einmal mit einem Inspirationswurf aus dem Schlamassel retten. Ansonsten verläuft aber alles wie am Schnürchen. Während sich unser Gegenüber ein Glas nach dem anderen hinter die Binde kippt, erfahren wir sogar noch einige spannende Dinge über Ketheric Thorm.

Das ist der große Bösewicht aus Akt 2, der uns mehr als nur einen Stein in den eh schon dunklen Weg der Schattenverfluchten Lande legt.

Schaffen wir alle Skillchecks kommt, was kommen muss und die Bauchdecke gibt irgendwann nach. Tymorra sei Dank, ohne uns mit dem Mageninhalt zu besudeln.

Stattdessen finden wir in den Überresten des Barkeepers jede Menge Reagenzien und einen Schlüssel, der das Hinterzimmer aufschließt und uns Zugang zum Giftlabor des Barkeepers gewährt. Ein Glück haben wir nur so getan, als ob wir seine Plörre trinken.