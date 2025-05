Baldur's Gate 3: Spieler präsentiert Astarion ohne Haare und alle sind sich einig - »Sieht aus wie aus Dragon Age«

An wen erinnert euch dieser Elf? An Astarion oder vielleicht doch an einen gewissen Charakter aus Dragon Age?

Mit dem Charaktereditor von Baldur's Gate 3 könnt ihr euch selbst in der Welt von Dungeons & Dragons verwirklichen und mit Mods dürft ihr auch euren Begleitern einen neuen, schicken Look verpassen.

Reddit-Nutzer TH3_ZucC hat Vampir und Hochelf Astarion zum Friseur geschickt und sein neues Aussehen erinnert stark an einen spitzohrigen Charakter aus einem anderen Fantasy-Rollenspiel. Ohne Haare sind Astarion nämlich aus wie Solas aus Dragon Age.

Kahlköpfige Elfen

Bevor ihr nun sagt, die Geschichte ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen, schaut euch dieses Bild von TH3_ZucC an und sagt uns, dass ihr darin nicht Solas erkennen könnt:

Den Dragon-Age-Charakter erkennen auch viele andere im haarlosen Astarion. QxeenRage kommentiert: »Du kannst mich nicht in die Irre führen, das ist einfach nur Solas.«

Averyrealspapple erkennt Solas ebenfalls, findet aber, dass er »merkwürdig aussieht«. Doch Lyion hat eine einfache Erklärung: Der Look stammt aus der Punk-Phase des Elfen.

So sieht Solas übrigens tatsächlich aus. Zumindest in Inquisition. In Veilguard trägt er seine Haare zwischenzeitlich lang.

Der Solas, den wir aus den Spielen kennen, ist vielleicht nicht wirklich der Typ für Piercings, doch im langen Leben des Dreadwolfs gab es vielleicht mal eine Phase, in der solcher Körperschmuck auch bei ihm angesagt war.

Die wichtigen Fragen stellen aber DaveTheArakin und Archarneth: »Ist Solas Astarion ohne Harre oder ist Astarion nur Solas mit Haaren?«

Noch mehr Vampir als vorher

Einige halten den Look sogar für noch vampirhafter und werden an das Aussehen von Nosferatu erinnert. Einen ganz anderen Ansatz hat jedoch Ordinaryundone:

Mit der Glatze und den Piercings sieht er für mich viel mehr wie ein Vampir aus. Es ist dieser deutsche EDM-Fan-Look. Ganz wie in Vampir: The Masquerade.

Hoffentlich habt ihr euch nicht zu sehr erschreckt, als ihr auf das Bild geklickt habt. Auf einen kahlköpfigen gepiercten Astarion kurz vor dem Kranichtritt aus Karate Kid ist ja niemand vorbereitet. Zur Entspannung findet ihr oben in der Box eine Häkelanleitung für einen süßen Eulenbären, oder ihr sucht Schutz in den starken Armen der größten Karlach, die ihr je gesehen habt.