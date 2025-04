»Groß, größer, Karlach«: Baldur’s Gate 3 macht mit Patch 8 einen Community-Gag zur mächtigen Barbaren-Subklasse

Auch Schattenherz ist ganz angetan von der gigantischen Karlach.

Schon im Oktober 2023 haben Fans Karlach in Baldur’s Gate 3 in 5 Tonnen pure Tiefling-Power verwandelt. Die sowieso schon feurig glühende Barbarin brachte als Riesin die Fans gehörig zum Schmelzen.

Mit Patch 8 gibt es jetzt eine neue Subklasse namens der Pfad des Riesen und die macht aus dem einstigen Scherz der schmachtenden Spieler ein ziemlich mächtiges Werkzeug.

Riesen-Karlach wird euch beschützen

Die neue Subklasse hat quasi einen eingebauten Vergrößerungseffekt, der in Kombination mit anderen Möglichkeiten, einen Charakter wachsen zu lassen, aus Karlach einen der riesigsten Kämpfer auf dem Schlachtfeld macht.

Wie das aussehen kann, zeigt der YouTuber Jay Dunna in einem Short und demonstriert auch gleich, wie einfach man Gegnern mit einem gekonnten Überwurf das Rückgrat deformiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie funktioniert das? Die neue Subklasse bringt eine neue Form der Raserei (Giant’s Rage) ins Spiel. Dadurch wird nicht nur die Größe des Charakters erhöht, er wird außerdem resistent gegen physischen Schaden, ist bei Stärke-Würfen im Vorteil und macht doppelten Schaden mit Wurfattacken.

Kombiniert man die Giant’s Rage dann mit einem weiteren Vergrößerungseffekt, wird der Charakter noch größer. Es gibt zum Beispiel folgende Möglichkeiten:

Der Zauber Vergrößern (Enlarge): Waffen machen 1W4 zusätzlichen Schaden und man ist bei Stärke-Würfen im Vorteil.

(Enlarge): Waffen machen 1W4 zusätzlichen Schaden und man ist bei Stärke-Würfen im Vorteil. Die Giant Form vom Großschwert Baldurans Riesentöter : Waffen machen 1W6 zusätzlichen Schaden, man ist bei Stärke-Würfen im Vorteil und erhält 27 temporäre Trefferpunkte.

: Waffen machen 1W6 zusätzlichen Schaden, man ist bei Stärke-Würfen im Vorteil und erhält 27 temporäre Trefferpunkte. Elixier des Kolosses: Waffen machen 1W4 zusätzlichen Schaden und man ist bei Stärke-Würfen im Vorteil.

Leider lässt sich immer nur einer dieser Effekte zu Giant’s Rage addieren und nicht alle drei. Eine so große Karlach würde womöglich das Spiel, ganz bestimmt aber einige Spieler überfordern.

Die Riesen-Karlach ließ sich bereits vor Patch 8 beispielsweise durch die Kombination des Zaubers Vergrößern und des Elixier des Kolosses erreichen. Jedoch mussten immer genug Elixiere im Inventar sein, um im XXL-Format spielen zu können und die Alternative in Form des Schwertes gibt es erst in Akt 3 zu finden.

Durch die neue Subklasse braucht ihr nur einen Zauberer, der Vergrößern wirken kann in der Party - dann kann Karlach in jedem Kampf in ihrer ganzen gigantischen Pracht ans Werk gehen.