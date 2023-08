Baldur's Gate 3: Kann ich mein Aussehen nachträglich ändern? Jein

Die Gestaltwandlermaske sieht ganz schön gruselig aus, aber zum Glück kann man Helme ja ausblenden.

Baldur's Gate 3 bietet zahllose Möglichkeiten, euren Charakter nach euren Vorstellungen zu gestalten – aber kaum welche, um euer Aussehen nachträglich zu ändern. Es gibt allerdings zumindest ein Item, mit dem ihr euer Volk auch nach dem Charaktereditor ändert. Wir erklären, wie ihr dran kommt und welche Vorteile es euch bringt.

So funktioniert die Maske des Gestaltwandlers

Gleich vorweg: Das Item könnt ihr nicht einfach in der Welt finden. Es ist nämlich ein Bonus der Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3. Wenn ihr das Spiel schon im Early Access gespielt oder vor Release vorbestellt habt, dann wurdet ihr ohne Aufpreis auf diese Edition hochgestuft. Wenn ihr euch nach Release die Standardversion gekauft habt, kostet das Upgrade 10 Euro.

Wo ist die Maske des Gestaltwandlers? Sie landet automatisch in eurer Truhe des Reisenden im Lager, wenn ihr die richtige Spielversion besitzt.

Was kann die Maske des Gestaltwandlers? Das magische Item erlaubt euch, euer Volk nach Belieben zu wechseln. Und zwar nicht nur als Illusion wie bei bestimmten Zaubern, sondern wirklich in physischer Form. Ihr könnt eure neue Form nicht manuell anpassen, um so cool auszusehen wie unsere Redaktionscharaktere, sondern nehmt bis zur nächsten langen Rast ein passendes Standard-Aussehen an. Aber dafür hat das Ganze handfeste spielerische Vorteile.

Baldur's Gate 3 - Die fantastischen Charaktere der GameStar-Redaktion ansehen

Warum die Maske unglaublich nützlich sein kann

Vor allem für zwielichtige Charaktere bietet die Maske einige wertvolle Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel als Mensch ein Verbrechen begehen und euch dann in einen unschuldigen Tiefling verwandeln. Oder ihr umgeht ein Gegenüber, das Vorurteile gegen bestimmte Völker hat, indem ihr euch als dessen Ebenbild darstellt. Oder ihr haut einen Gegner um, wechselt die Form und wendet »Mit Toten sprechen« an, damit er euch nicht als seinen Mörder erkennt, mit dem er nicht sprechen will.

Ebenfalls sehr praktisch: Euer Körper nimmt die Eigenschaften des gewählten Volks an. Als kleiner Gnom passt ihr durch kleine Durchgänge, als Halbling könnt ihr euch von den starken Armen einer Barbarin oder Kämpferin auf Vorsprünge werfen lassen.

Die Maske ist nicht an euren Charakter gebunden – ihr könnt sie also auch anderen Gruppenmitgliedern aufsetzen und deren Volk ändern. Ihr findet garantiert viele kreative Anwendungen für das Teil!

Habt ihr die Maske des Gestaltwandlers schon in eurer Truhe gefunden? Wenn ja, welche spannenden Schandtaten habt ihr mit ihrer Hilfe begangen? Oder nutzt ihr das magische Item vielleicht sogar für gute Zwecke? Und habt ihr erkannt, dass der Gegenstand aus Larians letztem Rollenspiel, Divinity: Original Sin 2, stammt?