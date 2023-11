Larian warnt: Lasst euch bei der Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3 nicht über den Tisch ziehen!

Karlach ist gar nicht erfreut über die Betrugsmasche bei der Deluxe Edition.

Im ersten Quartal 2024 erscheint Baldur’s Gate 3 noch mal in einer Deluxe Edition, die bei vielen Fans auf dem Wunschzettel landen dürfte. Wie so häufig versuchen Betrüger aus der vermeintlichen Knappheit eines besonderen Produktes Profit zu schlagen. Entwickler Larian rät vom Kauf ab - die Edition ist nämlich gar nicht limitiert.

Aufgepasst bei der Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition

Es gibt kein Limit: Auf eBay findet sich die Deluxe Edition schon mit einigen Angeboten zwischen 200 und 330 Euro. Bloß nicht kaufen! Wie Larians Publishing Director Michael Douse erklärt, gibt es aktuell kein begrenztes Kontingent:

Ihr könnt die Edition also problemlos bei Larian vorbestellen, und zwar für faire 80 Euro. Bei den Plattformen könnt ihr zwischen PC, PlayStation 5 oder sogar Xbox Series S & X wählen.

Tatsächlich ist der Version für Microsofts Konsole noch nicht erschienen. Der aktuelle Stand ist aber nach wie vor ein geplanter Release im Jahr 2023.

Auch der Preis der Deluxe Edition ist kein Standard in die Videospielindustrie. Was Larian alles so anders und auch besonders macht, haben wir in diesem GameStar Talk diskutiert:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Douse verriet im selben Beitrag auf X, ehemals Twitter, dass die Vorbestellungen schon am ersten Tag die Mindestanzahl überschritten hatten. Durch das Zeitfenster im ersten Quartal 2024 sei es darüber hinaus einfach, den Versand in mehreren Wellen durchzuführen und so das Produkt immer verfügbar zu halten.

Kurzum: Ihr braucht die Deluxe Edition nicht für ein Vielfaches über Drittanbieter zu kaufen. Wenn ihr die physische Version von Baldur’s Gate 3 mit samt den Extras haben wollt: Bestellt sie einfach bei Larian vor. Beachtet allerdings, dass noch gut 20 Euro Versandkosten dazukommen.

Habt ihr euch die Deluxe Edition von Baldur’s Gate 3 schon vorbestellt? Oder seid ihr sogar im Besitz der limitierten Collector’s Edition? Wie steht ihr allgemein zu solchen speziellen Editionen von Spielen? Sind sie ihr Geld wert oder nur überteuerter Ramsch? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und erzählt uns auch von eurer liebsten Sonderedition eines Spiels.