Baldur's Gate 3: Community schreibt Diss-Track gegen Göttin und selbst die Synchronsprecher machen mit

Gale hat nach dem Aus der Beziehung lange dran zu knabbern.

Viele von uns wissen, wie sich Herzschmerz anfühlen kann. Da hangelt man sich von einem Tag zum nächsten und es fühlt sich an, als hätte man eine unstillbare Leere in sich, die bald zu explodieren droht. Gale aus Baldur's Gate 3 kann ein Lied davon singen. Und das hat jetzt auch die Community getan, um seinen Schmerz zu lindern.

Lass Mystra fallen

Auf YouTube veröffentlichten die Space Bards einen Song, um Gale vom Liebeskummer zu befreien und seiner Angebeteten Mystra ein für alle Mal den Laufpass zu geben. Denn die Göttin der Magie hat sich bekanntlich nicht gerade sanft von unserem Zauberer verabschiedet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Im Video werden nicht nur Fan-Arts und Cosplayer aus der Community gezeigt, sondern auch bekannte Stimmen zum Mikro gebeten. So gibt beispielsweise der Imperator (Scott Joseph) seine Meinung zum Besten:

Ich weiß, dass sich die romantische Liebe tiefer in den Kopf eingraben kann als eine Larve. Was ich normalerweise unterstütze. Aber in diesem Fall bitte ich dich, zu widerstehen.

Auch Urge (Neil Roberts), Lae'zel (Devora Wilde) und sogar Gales Sprecher Tim Downie haben ein paar aufbauende Worte für den Zauberer. Mittlerweile hat sich auch Larian selbst auf den Mystra-Hate-Train geschwungen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat Mystra eigentlich verbrochen?

Falls ihr euch gerade fragt, wer diesen ganzen Staub eigentlich aufgewirbelt hat, fassen wir euch kurz zusammen, was es mit dem Liebesdrama auf sich hat. Unser Begleiter Gale ist nämlich nicht irgendein dahergelaufener Magier, sondern ein ungemein talentierter.

Davon hat die Göttin der Magie, Mystra, irgendwann Wind bekommen und sich den jungen Zauberer aus Waterdeep als Auserwählten zur Seite genommen. So wurde sie zu Gales Lehrerin, Muse und schließlich Geliebten. Allerdings ist es nicht so einfach, so eine Göttin bei Laune zu halten, also sah sich Gale gezwungen, ganz tief in die Trickkiste zu greifen.

Nach seinen gescheiterten Versuchen selbst zur Gottheit zu werden, suchte er einen verloren gegangenen Folianten mit netherischem Gewebe, den er seiner Göttin zurückbringen wollte. Doch als er das Buch öffnete, schoss ein Splitter in sein Herz - eine Nether-Kugel, die fortan mit Magie gefüttert werden will oder in einer gigantischen Explosion alles um sich herum zerstört.

Mystra war davon alles andere als beeindruckt und ließ ihn ohne lange Reden fallen und mit seinem Dilemma allein. Kein Wunder also, dass Gales wahre Freunde ihm jetzt zur Seite stehen.