13.000 Stunden in Fallout 4: Spieler erklärt, warum ihm selbst nach über 540 Tagen im Ödland nicht langweilig wird

Bei so viel Liebe für den Siedlungsbau in Fallout 4 staunt sogar Preston Garvey.

13.423 Stunden. Umgerechnet sind das insgesamt etwa eineinhalb Jahre, die ein Reddit-Nutzer namens Arnachyantz in Fallout 4 verbracht hat. Doch anscheinend ist ihm bis heute nicht langweilig geworden, erkundet er doch seit 2017 durchgehend das Ödland von Boston. Unter seinem Post erklärt Arnachyantz, was hinter der langen Spielzeit steckt und wie er seine Zeit in Fallout 4 verbringt.

Aufbau im Ödland

Die erste Frage vieler anderer Spielerinnen und Spieler lautet natürlich: Was macht man denn in all dieser Zeit überhaupt in Fallout 4? Selbst wenn man alle Quests erledigen, Orte entdecken und Enden erleben möchte, müsste man schließlich keine 13.000 Stunden investieren.

Doch darauf hat Arnachyantz eine klare Antwort und erklärt auch gleich, warum er überhaupt seit 8 Jahren jeden Tag durchschnittlich viereinhalb Stunden Fallout 4 spielt:

Wie ich es schon weiter oben erwähnt habe, vor allem Siedlungsbau! Man muss die richtigen Mods aufsetzen und das macht richtig viel Spaß. Es ist sehr einfach, die Zeit zu vergessen. Ich wurde nach 18 Jahren in meinem Job aus medizinischen Gründen in den Ruhestand versetzt, was ziemlich plötzlich kam, gelinde gesagt. Ich leide an Schlaflosigkeit und chronischen Schmerzen und der Siedlungsbau ist für mich entspannend und befriedigend. Wenn ich bestimmte Dinge sehe oder Fallout 76 spiele, bekomme ich Ideen und fange eine Siedlung ganz von vorne an. Jede hat außerdem ein bestimmtes Thema. Einer meiner Favoriten war das Design der Bahnhöfe in Fallout 76, also habe ich versucht, einen an der Oberland Station [Siedlung in Fallout 4] nachzubauen.

1:04:06 Fallout hat alles verändert, und das ist gut so

Kein Wunder also, dass die berühmt-berüchtigten Minutemen auch die Lieblingsfraktion von Arnachyantz sind. Schließlich kann er offenbar nicht genug davon bekommen, Siedlungen (beim Aufbau) zu helfen. Preston Garvey ist sicherlich stolz.

Inzwischen hat Arnachyantz allerdings auch einen Ausflug nach Europa gewagt und besiedelt jetzt in Fallout: London neues Territorium. Und bis er die ganze Stadt wieder aufgebaut hat, erscheint vielleicht sogar Fallout 5!

Na, habt ihr jetzt auch wieder Lust auf Fallout bekommen? Zumindest mir geht es so, denn der Siedlungsbau gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen in Fallout 4 (wieso, lest ihr oben). Falls ihr selbst mal wieder das Spiel installieren möchtet, dann werft auch einen Blick auf unseren Mod-Guide, der euch die besten Fan-Inhalte für Fallout 4 vorstellt.