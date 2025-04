Baldur's Gate 3: Druiden erweisen sich im neuen Patch als besonders fotogen, egal in welcher Gestalt

Halsin jubelt über das neue Update, immerhin macht der Fotomodus mit ihm besonders viel Spaß. Karlach hat jedoch gerade ganz andere Probleme.

Es hätte auch ein stinknormaler Fotomodus sein können. Niemand hätte sich beschwert, wenn in Baldur’s Gate 3 wie in jedem anderen Spiel ein paar wenige Posen und Filter dazukommen, um von den liebsten Gefährten nette Bilder zu knipsen. Larian geht aber mal wieder die Extrameile.

Dutzende Mimiken und Gesten sind mit enthalten, die wiederum dutzende Unterkategorien enthalten. Besonders spannend wird es aber, wenn ihr einen Druiden aus der Gruppe vor die Linse setzt.

Tierische Bilder

Druiden sind ja dafür bekannt, sich gerne in unterschiedliche Tiere zu verwandeln. Wenn ihr diese dann als Eulenbär, Katze und Co. im neuen Modus fotografiert, lassen sich auch diese mit unterschiedlicher Mimik und Gestik ausstatten. Wir haben bereits ein bisschen mit den Optionen rumgespielt, hier seht ihr unsere Ergebnisse:

Ihr müsst euch dafür keinen Druiden erstellen. Mit Halsin und Jaheira habt ihr ja gleich zwei potenzielle Gefährten, die ihre Fähigkeiten dafür nutzen können. In unseren Bildern hat Jaheira als beleidigter Eulenbär und gefräßiger Dino gedient.

Natürlich steht euch nicht die gesamte Bandbreite an Optionen zur Verfügung, wie ihr sie bei humanoiden Models habt. Beispielsweise kann der Eulenbär nicht so geschickt tanzen und ein Kussmund mit dem Schnabel ist auch nicht drin.

Dennoch lassen sich allerlei Spielereien damit anstellen. Auf Reddit hat ein Fan die Figuren so angeordnet, dass es aussieht, als ob Karlach eine Katze trägt. Wie toki_goes_to_jupiter in den Kommentaren zeigt, beschränken sich die Optionen nicht nur auf Humanoide und Tiere: Selbst Us, also das sprechende Gehirn mit Beinen, kann für die Kamera modeln.

Um es mit den Worten von hggniertears auszudrücken: Sie haben wirklich an alles gedacht!

Baldur's Gate 3 ist damit offiziell abgeschlossen, es kommt kein weiteres inhaltliches Update. Neben dem neuen Fotomodus hat Patch 8 aber auch noch neue Unterklassen erhalten, Spieler können jetzt per Crossplay zusammenspielen, es lassen sich neue Zauber erlernen und viele weitere Neuerungen gibt es zu erkunden. Wenn ihr alle 67 Seiten durchforsten wollt, findet ihr den Link zu den Patch Notes gleich hier oben.