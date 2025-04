Baldur's Gate 3: Finaler Patch 8 ist jetzt da - mit satten 67 Seiten Patch Notes!

Beim Anblick der zahlreichen Änderungen von Patch 8 kann Astarion kaum noch an sich halten.

Der 15. April 2025 ist ein Dienstag und wie lässt sich die zähe Arbeitswoche besser überbrücken, als sich gemütlich mit einer Tasse Kaffee/Tee/Honig-Met die 67 Seiten umfassenden Patch Notes des neuen Updates für Baldur's Gate 3 durchzulesen?

Patch 8 für das Rollenspiel-Meisterwerk ist nun endlich erschienen. Gleich mal vorweg:

Uhrzeit : Seit kurz nach 15 Uhr ist Patch 8 verfügbar.

: Seit kurz nach 15 Uhr ist Patch 8 verfügbar. Größe: Der Download des Updates beträgt 2,8 GB auf Steam und sollte automatisch gestartet werden, es sei denn, ihr habt Steam anders konfiguriert. Lasst euch von der kleinen Zahl nicht in die Irre führen. Obwohl der Patch so klein ist, braucht Steam doch eine ganze Weile, um zu patchen.

Das Warten hat sich gelohnt, zumindest schon mal rein quantitativ. Wir haben mittels einer wissenschaftlich fundierten Methode (in Word reinkopieren und abschreiben) ermittelt, dass die Patch Notes satte 14.801 Wörter umfassen!

Wir bieten euch wie gewohnt einen groben Überblick auf die Highlights des prall gefüllten Updates. Wer sich alles im Detail durchlesen möchte, gelangt ab Seite 2 zu den vollständigen Patch Notes.

Schon vorab waren einige wichtige Änderungen bekannt, die sich nun bestätigt haben:

Zwölf neue Unterklassen: Frische Karrierepfade für Barde (Schule des Zauberbanns), Barbar (Pfad des Riesen), Kleriker (Domäne des Todes), Druide (Zirkel der Sterne), Kämpfer (Arkaner Schütze), Mönch (Weg des betrunkenen Meisters), Paladin (Eid der Krone), Waldläufer (Schwarmwächter), Schurke (Draufgänger), Hexenmeister (Fluchklinge), Zauberer (Klingenlied) und Magier (Schule der Beschwörung) sind verfügbar.

Neue Zauber : Freunde der arkanen Künste dürfen sich nun an den Sprüchen Booming Blade , Shadow Blade , Toll the Dead , Bursting Sinew und Staggering Smite versuchen.

: Freunde der arkanen Künste dürfen sich nun an den Sprüchen , , , und versuchen. Neue böse Enden : Wenn eure Avatare den bösen Pfad einschlagen, dürft ihr euch auf zwei neue Enden freuen, die euch das Ergebnis eurer düsteren Machenschaften offenbaren.

: Wenn eure Avatare den bösen Pfad einschlagen, dürft ihr euch auf zwei neue Enden freuen, die euch das Ergebnis eurer düsteren Machenschaften offenbaren. Foto-Modus : Braucht ihr neue Wallpaper? Wollt ihr eure epischen Abenteuer für immer festhalten? Der neue Foto-Modus kommt mit über 300 verschiedenen Rahmen, Stickern und Posen daher.

: Braucht ihr neue Wallpaper? Wollt ihr eure epischen Abenteuer für immer festhalten? Der neue Foto-Modus kommt mit über 300 verschiedenen Rahmen, Stickern und Posen daher. Crossplay: Ab sofort könnt ihr plattformübergreifend mit Konsoleros im Koop spielen. Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein Larian-Konto.

Plant ihr jetzt euren nächsten oder gar allerersten Spieldurchlauf? Dann haben wir was ganz Besonders für euch:

Bye, bye, Baldur's Gate 3

Patch 8 ist übrigens nicht nur deshalb so wichtig, weil er besonders groß ausfällt. Nein, es ist auch zugleich das letzte große Update für das Rollenspiel. So gesehen endet also eine Ära.

Larian hat bestätigt, dass sich das Studio nach Patch 8 endgültig mit ganzer Kraft dem nächsten Spiel widmen wird. Wir sind schon gespannt, was es damit auf sich haben wird!

Ein wichtiges Detail hat das Entwicklerteam aber bereits verraten: Es wird sich nicht um Baldur's Gate 4 handeln. Mehr noch: Man wird dem D&D-Regelwerk ganz den Rücken kehren!

So, da habt ihr's. Baldur's Gate 3 ist und bleibt in jeder Hinsicht gigantisch groß. Fun Fact: Trotzdem ist Patch 8 nicht das größte Update in der Historie des Rollenspiels.

Dieser Titel gebührt nach wie vor dem im September 2023 erschienenen Patch 3. Dessen Liste an Änderungen und neuen Features umfasse sogar stolze 23.576 Wörter, ist also schon noch ein ganzes Stück länger als das Pendant von Patch 8.

So, jetzt seid ihr noch ein Stück schlauer und könnt einen neuen Durchgang in Baldur's Gate 3 starten!