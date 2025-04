Baldur's Gate 3: Wir wollen's noch ein letztes Mal wissen - wie gefällt euch das Spiel nach dem finalen Patch?

Yay oder nay - wie lautet euer Urteil nach dem letzten Patch für Baldur's Gate 3?

Wie gefällt euch eigentlich Baldur's Gate 3? Nein, halt, nicht weglaufen! Ihr seid nicht zurück ins Jahr 2023 transportiert worden. Wir stellen euch die Frage jetzt nochmal, weil das Rollenspiel mit Patch 8 finalisiert wurde. Viele von euch werden das zum Anlass nehmen, eine neue Runde zu starten. Und wir wollen hören, wie euch der Ausflug jetzt gefällt!

Dazu haben wir eine Umfrage aufgesetzt. Stimmt doch gerne gleich ab, wenn ihr schon ein paar Stunden investiert habt! Keine Sorge, ihr habt dafür etwas Zeit: Wir lassen diese Umfrage mindestens über das lange Osterwochenende laufen.

Die reine Abstimmung ist natürlich immer spannend, aber noch viel interessanter sind eure Meinungen in den Kommentaren. Lasst den Tippfingern freien Lauf! Welche Neuerung gefällt euch am besten? Wünscht ihr euch, dass andere Singleplayer-Spiele künftig ebenfalls so massive Änderungen vornehmen wie es Larian getan hat? Oder war euch die erste Version vielleicht sogar lieber?

Patch 8 im Schnelldurchlauf: Was ist neu?

Neue Subklassen: Jede Klasse im Spiel hat eine zusätzliche Unterklasse bekommen, die ganze Liste findet ihr in unserem Guide zu den 12 neuen Optionen. Mit dabei sind beliebte Spezialisten wie betrunkene Mönche und Sternendruiden.

Neue Zauber: Passend zu den neuen Subklassen kamen auch eine Handvoll neue magische Attacken ins Spiel. Darunter Totenläuten - endlich ein Nekromantie-Zaubertrick für Kleriker! Der kommt auch im offiziellen Cartoon vor:

Baldur's Gate 3: Animierter Kurzfilm zum finalen Patch zeigt das letzte Abenteuer unserer Helden

Neuer Fotomodus: Für manche wohl der beste Grund, nochmal von vorne anzufangen. Dank zahlreicher epischer und alberner Anpassungsmöglichkeiten könnt ihr euch bei den Schnappschüssen jetzt voll austoben.

Cross-Play mit Konsolen: Ein Feature, das von Anfang an versprochen war, dann aber wohl massive Zicken machte und nun erst im finalen Patch umgesetzt wurde. Die Grenzen zwischen PC und Konsolen sind gefallen, ihr könnt jetzt frei zusammenspielen.

Wir können natürlich unmöglich alles zusammenfassen, was in 67 Seiten Patch Notes steckt. Für mehr Details zum Patch 8 schaut am besten direkt hier vorbei:

Vielen Dank für eure fleißige Teilnahme an unseren Umfragen! Wir wissen, dass Baldur's Gate 3 bei vielen von euch einen ganz besonderen Stellenwert inne hat - das geht uns in der Redaktion nicht anders. Deshalb widmen wir uns zum Finale nochmal verstärkt diesem besonderen Rollenspiel-Meisterwerk. Zum Beispiel mit unserem großen Sonderheft!