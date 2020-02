Baldur's Gate 3 erscheint noch 2020, wie Original Sin 2 im Early Access

Baldur's Gate 3 erscheint noch im Jahr 2020 im Early Access, wie Hasbro, die Muttergesellschaft von Wizards of the Coast, bei einer Investorenveranstaltung (via DSOG) mitteilte. Damit stehen die Pläne fest, dass Spieler noch in diesem Jahr selbst Hand an den Nachfolger der klassischen Rollenspiel-Serie legen dürfen.

Bereits im Februar 2020 gibt es zudem erstmals Gameplay von Baldur's Gate 3 zu sehen. Am 27. Februar um 21:00 enthüllt Entwickler Larian Studios das Spiel auf der PAX East. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch jetzt schon anschauen:

Larian Studios sind Early-Access-Veteranen

Der Start im Early-Access-Programm ist indes keine große Überraschung. Bereits zur Ankündigung von Baldur's Gate 3 hatte Larian diese Option in Erwägung gezogen. Auch die letzten beiden großen Rollenspiele des belgischen Studios, also Divinity: Original Sin 2 sowie dessen Vorgänger, bekamen eine Early-Access-Phase auf Steam.

Original Sin 2 erschien entsprechend zunächst inhaltlich unfertig bei Steam Early Access, lediglich der Prolog und das erste Story-Kapitel waren spielbar. In den folgenden Monaten kamen regelmäßige Updates. Ob auch Baldur's Gate 3 zunächst in Teilen erscheint, ist nicht bekannt.

Nach fast genau einem Jahr in der Vorab-Phase erschien Divinity: Original Sin 2 am 14. September 2017 als Vollversion. Ein Jahr später veröffentlichte Larian das Spiel als Definitive Edition, Besitzer bekamen ein kostenloses Upgrade. Original Sin 2: Definitive Edition ist übrigens auch auf GOG verfügbar.

Die Kritiken sowohl seitens der Presse als auch der Spielerschaft fielen äußerst positiv aus. OS 2 kommt auf Metacritic auf einen Wert von 93 und eine Nutzerwertung von 8.9, auf Steam fallen 95 Prozent der Reviews positiv aus. Mit über einer Million verkauften Einheiten rund drei Monate nach Release wurde das Spiel auch zum kommerziellen Erfolg.

Dies war übrigens einer der Gründe, warum Larian die Lizenz zur Entwicklung von Baldur's Gate 3 bekam. Ursprünglich wollte der belgische Entwickler bereits früher einen Nachfolger entwickeln, erst der Erfolg von Divinity: OS 2 überzeugte Wizards of the Coast schließlich.