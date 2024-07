Baldur's Gate 3: Permadeath und gelöschter Spielstand - fataler Fehler macht viele Stunden Arbeit zunichte

Wie könnte man diesem Charmebolzen nicht vertrauen?

Es ist eine der ältesten Weisheiten der Menschheit: Wer sich mit dem Teufel einlässt, muss dafür früher oder später (meistens früher) teuer bezahlen. Auch in Baldur's Gate 3. Das mussten zwei Spieler schmerzhaft erfahren, deren Honor Run im dritten Akt auf tragische Weise scheiterte. Schuld war der coolste Bösewicht im Spiel.

Ab hier nennen wir Ereignisse, die im dritten Akt des Rollenspiels geschehen. Wir verraten aber nicht die möglichen Enden des Spiels. Trotzdem seid ihr hiermit vor Spoilern gewarnt!

Ein wahrhaft teuflisches Ende

Kurz zur Erinnerung: Der Honor-Modus macht Baldur’s Gate 3 ganz besonders schwer und bestraft den Bildschirmtod außerdem mit Perma-Death und dem Ende des Durchlaufs. Man kann zwar weiterspielen, aber dann zählt es nicht mehr als Honor-Mode.

In Akt 3 kann man einen Pakt mit dem Teufel Raphael schließen und ihm versprechen, dass man ihm die Krone von Karsus am Ende übergeben wird – ein extrem mächtiges Artefakt, mit dem er wohl direkt zum Erzteufel aufsteigen würde. Ob das eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht würde Withers uns aus dem Schlamassel ziehen?

Was auf jeden Fall ein richtig schlechter Einfall war: Die beiden Honor-Spieler haben sich trotz dieses Pakts entschlossen, in Raphaels Haus der Hoffnung einzubrechen und ihm dort zwei Gegenstände zu klauen – aber nicht ihren Vertrag mit ihm zu stehlen. Denn sie wollten trotz des Diebstahls am Ende ihren Pakt mit ihm ehren.

Soweit kam es aber gar nicht, denn der Teufel erwischte sie mit vollen Taschen. Ein Kampf gegen ihn ist zwar brutal schwer, aber durchaus zu gewinnen – doch weil sie ihren Pakt verletzt hatten, bekamen sie nicht mal dazu die Chance. Stattdessen schnippte der grinsende Höllenfürst einmal lässig mit den Fingern und riss ihre Seelen an sich. Ende, aus, Honor-Run sofort beendet.

Bei Reddit drücken die beiden es mit einem passenden Meme aus:

Wie man das verhindert: Es gibt mehrere Wege, nicht auf diese Art zu sterben. Man könnte gar nicht erst den Vertrag unterschreiben. Oder sich beim Diebstahl schlauer anstellen und gleich den Vertrag mit einsacken. Oder ihr schaut euch ein Manöver bei Indiana Jones ab und ersetzt die geklauten Gegenstände in der gleichen Runde mit gleich schweren Items aus eurem Inventar, dann wird kein Alarm ausgelöst.

Die beiden gescheiterten Honor-Spieler nehmens mit Humor und kündigen an, dass sie ihren nächsten Durchlauf dann im September starten, wenn Patch 7 erschienen ist. Der soll mehr böse Enden ins Spiel bringen.

Habt ihr schon einen Honor-Run geschafft oder seid ihr krachend gescheitert? Schreibt uns gern von euren (Miss)Erfolgen in den Kommentaren!