Regeländerung bei D&D: Erst Baldur's Gate 3 zeigte, wie furchtbar einige Zauber wirklich sind

Den D&D-Machern sind beim Spielen von Baldur's Gate 3 ein paar Problem-Zauber aufgefallen.

Wizards of the Coast überarbeiten die Regeln von Dungeons & Dragons. Eine neue Edition bekommt das Pen&Paper nicht, der Nr. 5 wird lediglich ein Update verpasst. Bei den Zaubern soll sich dafür einiges tun, wie der Lead Rule Designer Jeremy Crawford in einem YouTube-Video berichtet.

Tatsächlich gehen einige Änderungen auf seine eigenen und, wie er sagt, eher frustrierenden Erfahrungen beim Spielen von Baldur's Gate 3 zurück.

»Es war frustrierend«

Im Video spricht Crawford über zahlreiche Zauber, bei denen schon in den vergangenen zehn Jahren gewisse Probleme vorlagen, sich aber nie etwas geändert hat.

Beim Zauber Dolchwolke und dem Zaubertrick Flamme erzeugen war es jedoch Baldur's Gate 3, welches den Anstoß zur Änderung lieferte.

Das Problem mit Dolchwolke

Dolchwolke ist eine Beschwörung des 2. Grades, die Konzentration erfordert und in einem Würfel von 3,375 Kubikmetern 4W4 Hiebschaden verursacht.

»Das ist oft meine größte Frustration mit dem Zauber. Ich caste ihn, und dann bewegen sich die Monster weg«, erklärt Crawford. Außer in Engpässen ist der Zauber laut ihm also wenig nützlich, da Gegner sich einfach von ihm weg bewegen können.

Den Zauber über mehrere Runden aufrechtzuerhalten und dadurch auch keine Konzentration für andere zu haben ist also wenig effektiv. Die Lösung: Spieler können Dolchwolke mit einer Aktion in Zukunft neu positionieren, genau wie bei Mondstrahl oder Tanzende Lichter.

5:45 Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

Das Problem mit Flamme erzeugen

Dieser Zaubertrick der Beschwörung hüllt die Hand des Zaubernden beim Ausführen der Aktion in Flammen. Die Flamme erhellt die Umgebung, kann aber auch in einem späteren Zug auf Kosten einer Aktion geworfen werden (Reichweite 9 m, Schaden 1W8 Feuerschaden).

Laut Crawford zählt Flamme erzeugen zu den Zaubertricks, die trotz der Kosten einer vollen Aktion keinen großen Nutzen haben. Gemeint ist, dass es schlicht bessere Alternativen gibt und Flamme erzeugen versucht zwei Dinge gleichzeitig zu sein (Schaden- und Lichtquelle) und nichts davon gut macht.

Der Zaubertrick Flammenpfeil braucht ebenfalls eine Aktion, macht jedoch 1W10 Feuerschaden und hat eine Reichweite von 18 Metern. Licht ist ebenfalls ein Zaubertrick. Dieser erhellt jedoch einen größeren Bereich als Flamme erzeugen und hält eine volle Stunde statt nur 10 Minuten.

Das hat Crawford auch beim Spielen von Baldur's Gate 3 gestört, bleibt bei den Anpassungen aber vage und spricht nur von einem »Redesign«.

Larians Rollenspiel hat bereits bei anderen Regeln des kommenden D&D-Regelwerkes für Änderungen gesorgt. Was in Zukunft bei der Nutzung von Tränken anders ist, erfahrt ihr in dem oberhalb verlinkten Artikel. In der Box findet ihr außerdem weitere spannende Neuigkeiten zur Zukunft von Dungeons & Dragons. Vielleicht folgen in Zukunft weitere Neuerungen, inspiriert von Baldur's Gate 3.