52 Stunden futsch: Baldur's Gate 3 endet für einen knallharten Spieler im Desaster

Wer in Baldur's Gate 3 den Honour-Mode schaffen will, braucht etwas Durchhaltevermögen.

Wer in Baldur’s Gate 3 den echten Nervenkitzel sucht, der spielt das beliebte Rollenspiel von Entwickler Larian im Honour-Mode. In diesem Modus folgt das Spiel besonders strengen Regeln und wird auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt.

Außerdem habt ihr nur einen Spielstand und segnet eure gesamte Gruppe das Zeitliche, bekommt ihr den Game-Over-Bildschirm zu sehen.

Ende beim Endboss

Reddit-Nutzer NoisyNatalie war kurz vor dem Ziel, das Spiel gleich beim ersten Versuch im Honour-Mode zu schlagen. Nach 52 Stunden und 24 Minuten war dann allerdings ausgerechnet im finalen Kampf Schluss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das buchstäblich letzte Gefecht ging zudem auch noch denkbar knapp aus. Wie im zweiten Screenshot des Reddit-Beitrags zu sehen ist, hatte der Endboss nur noch 14 der ursprünglichen 450 Lebenspunkte.

Das bisschen Schaden macht Karlach auf Level 12 mit einer etwas festeren Umarmung. Tatsächlich gehörte der starke Tiefling zum Team von NoisyNatalie. Anführer der Gruppe war der Origin-Charakter Gale.

Lae’zel schwang in diesem Run ebenfalls die Klinge und komplettiert wurde die Truppe von Schattenherz, auch wenn der Bildschirm fälschlicherweise einen anderen Charakter zeigt. Den Irrtum löst NoisyNatalie in einem Kommentar auf.

16:39 Baldur's Gate 3 hat Rollenspiele in eine Identitätskrise gestürzt!

Autoplay

Woran hat es gelegen?

Der Spieler hat die Fehleranalyse bereits abgeschlossen und kam zu dem Schluss, eine Fähigkeit des Endbosses falsch verstanden zu haben.

»Aegis of the Absolut« macht diesen Boss für einen Zug immun gegen jeden Schaden und ist ein Skill, den der Gegner nur im Honour-Mode verwendet. Da NoisyNatalie das Spiel bisher nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zweimal beendet hat, war dieser Zauber eine Überraschung.

Laut den Steam-Errungenschaften haben übrigens gerade einmal 2,2 Prozent der Spieler auf Valves Plattform einen Run im Honour-Mode erfolgreich beendet.

Trotz des Fehlschlags lässt sich der Spieler aber nicht unterkriegen und will direkt wieder von vorn beginnen. Mit Gale war übrigens eine Art Notfallplan in der Gruppe, der Magier von Tiefwasser kann sich nämlich opfern und in einer gigantischen magischen Explosion den Endboss vernichten. Ob man damit dann aber dem »Ehren-Modus« gerecht wird, muss jeder selbst wissen.