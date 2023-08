Baldur's Gate 3: Ich bin froh, dass ich im Sumpf verfluchtes Pech hatte

Manchmal ist das Würfelglück einfach nicht auf meiner Seite. Gut so, denn sonst hätte ich ein fantastisches Detail verpasst!

»So eine verdammte #@!§« Zum dritten Mal verhaue ich diese blöde Würfelprobe im Sonnenbeschienenen Sumpf und verschwende meine ganzen Inspirationspunkte da drauf. All das nur, weil ich neugierig bin, warum bei meiner Druidin beim Betreten der schönen und friedlichen Sumpflichtung die Alarmglocken läuten.

Im Nachhinein bin ich froh, dass mich das Würfelglück an dieser Stelle verlassen hat - denn es folgen einige der lustigsten Interaktionen, die ich bisher in Baldur's Gate 3 erlebt habe.

Achtung, Spoiler! Falls ihr den Sonnenbeschienenen Sumpf noch nicht gefunden habt und alles erstmal selbst erleben wollt, dann lest an dieser Stelle besser nicht weiter und kommt später zurück, um mir von euren Erlebnissen zu erzählen!

Irgendetwas ist hier doch faul? Tja, meine Druidin wird das erst später erfahren.

Nichts ist, wie es scheint

Natürlich fällt mir trotz verkorkster Würfelprobe direkt auf, dass mit diesem Sumpf irgendetwas nicht stimmt. Meine Party läuft eigentlich nur durch einen kleinen Bach, erreicht das andere Ufer aber mit Blutungen und offenen Wunden.

Unzählige (fehlgeschlagene) Perception-Checks lassen mich schon Übles vermuten, dabei bin ich noch nicht mal bei der Hexen-Hütte angekommen. Die Quest, die mich darin erwartet, erzählt eine coole Story, lässt mich absurde Entscheidungen treffen und fühlt sich ein bisschen an wie ein dunkles Märchen.

Viel lieber erzähle ich aber von dem ganzen Vorgeplänkel, das ich erlebt habe, bevor ich auch nur einen Fuß in die Hütte setzen konnte.

Meine Druidin muss natürlich immer und überall mit Tieren sprechen. Ein bisschen merkwürdig ist es schon, dass es im Sumpf nur so von Schafen wimmelt, aber hey, in Faerûn ist schließlich alles möglich.

Statt mir aber freundlich von seinem unbeschwerten Leben und Pusteblumen zu erzählen, überrascht mich das Vieh mit einer unglaublich schlechten Imitation eines Schafes.

Das auswendig gelernte und sehr bemühte »MÄÄÄH« ist in etwa so überzeugend wie meine Darstellung eines Vogels im Schultheater in der dritten Klasse, als ich mir eine Feder hinters Ohr gesteckt und mit den Armen gewedelt habe.

Nun gut, sei's drum. Ein Schaf darf auch mal schlechte Laune haben. Nur scheint das in dem Sumpf alle Tiere zu betreffen. Eine Ecke weiter wartet nämlich ein durchgedrehter Frosch auf mich, der mich und meine Begleiter aus dem Nichts angreift.

Der Zauber und die Täuschung bricht, als ich ein anderes Schaf streicheln möchte. Der sonnige Sumpf verwandelt sich in ein verwahrlostes, muffiges Loch. Die Fauna entpuppt sich als Rotkappen, grimmige und äußerst blutrünstige Feenwesen.

Das Beste daran: Sie verstehen nicht, dass ich ihre kleine Maskerade durchschaut habe und krächzen mir weiterhin ein unzufriedenes »MÄH« entgegen.

Ich liebe alles an dieser Szene. Für mich sind es genau diese kleinen Dinge, die Baldur's Gate 3 so fantastisch machen - und fast hätte ich all das übersehen. Tja, zum Glück hatte ich bei dieser Würfelprobe so ein verdammtes Pech!