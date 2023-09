Um Baldur's Gate 3 in nur vier Minuten zu beenden, bringt ein Spieler ein großes Opfer

Gale gegen die Zeit ... und gegen Shadowheart.

Gerade einmal 4 Minuten und 15 Sekunden hat es gedauert, bis Youtuber Mae die Credits zu Gesicht bekam. Um so einen Speedrun in Baldur’s Gate 3 zu bewerkstelligen, braucht es natürlich einen Bug. Der hier angewendete ist aber nicht nur eine glitchende Wand oder ein fehlerhaftes Item - Mae musste eine Begleiterin hinterrücks ermorden, um ans Ziel zu gelangen.

Ihr könnt euch das beeindruckende Ergebnis gleich hier ansehen - ohne Erklärung werdet ihr es aber schwer haben, überhaupt hinterherzukommen, was da eigentlich passiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie konnte der Speedrun gelingen?

Zu Beginn wird Gale als Charakter gewählt, die ersten Zauber sind Enhance Leap und Feather Fall. Damit kann sie nicht nur in Sekundenbruchteilen von A nach B hopsen, sondern auch alle Kämpfe des ersten Akts … überspringen. So weit, so simpel.

Im zweiten Akt wird’s aber blutig: Um jetzt besonders fix voranzuschreiten, muss die Begleiterin Shadowheart dran glauben. Die ist aus Story-Gründen automatisch der Gruppe beigetreten.

Mae zögert natürlich keine Sekunde und schlägt die Gute zu Boden, um die Leiche dann in eine Box zu sperren. Damit kommt das Spiel offensichtlich nicht zurecht, weshalb es Mae plötzlich zum Bossgegner von Akt 2 katapultiert. Da fragt man sich schon, wie dieser Bug überhaupt entdeckt wurde …

Von dort aus sind es aber nur noch wenige Klicks bis zum Ende, da Mae den Cult of the Absolute in die Luft sprengt und alle wichtigen Figuren in Mindflayer verwandelt - und schon läuft der Abspann.

Vor dem Fund dieses nützlichen Bugs lag der Rekord noch bei knappen 10 Minuten. Für zwei Tage war Mae dann aber an der Spitze aller Speedruns in Baldur’s Gate 3, mittlerweile schaffte es ein Spieler jedoch sogar in lächerlich wenigen 3 Minuten und 57 Sekunden.

Glaubt ihr, der neue Rekord kann noch überboten werden oder wurde nun jeder erdenkliche Trick in Baldur’s Gate 3 schon ausgeschöpft? Probiert ihr euch auch ab und zu an Speedruns aus oder genießt ihr lieber in aller Ruhe das Spiel so, wie es eigentlich gedacht war? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!