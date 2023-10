Baldur's Gate 3: Spieler findet gelöschte Szene, die Fan-Theorie um Karlach beweist

Brennt das Herz von Karlach etwa noch für jemand anderes als euch?

Wenn ihr in Baldur's Gate 3 Karlach als euren Hauptcharakter wählt oder sie Teil eurer Party ist, habt ihr sehr wahrscheinlich auch mit dem Schmied Dammon zu tun.

Einer Fan-Theorie zufolge soll die beiden mehr als eine Questreihe verbinden. Unter dem Hashtag »Heartforge« gibt es auf Social Media zahlreiche Beiträge zu einer zumindest von der Community gewollten Anziehung zwischen den beiden. Doch ein Spieler fand nun den Beweis.

Gelöschter Dialog belegt Theorie

Jeder Origin-Charakter bekommt eine spezielle Szene, wenn ihr nach dem Absturz mit dem Gedankenschinder-Schiff am Strand eine Lange Rast macht, ohne schon einen Begleiter in eurer Party zu haben.

Eigentlich fantasiert Karlach in ihrer Szene über einen Dreier mit einem Halbling und eine Goliath. Es gibt jedoch eine nicht genutzte Sequenz, die der YouTube-Nutzer Sparrows auf seinem Kanal hochgeladen hat.

In dieser alternativen Szene denkt Karlach darüber nach, bei ihrem nächsten Treffen Dammon zu küssen und driftet dann in weit konkretere Fantasien ab. Dieser innere Monolog beweist, was einige Fans zwischen Karlach und Dammon bereits erahnen konnten.

Laut Sparrows gibt es keine Möglichkeit, diesen Dialog regulär im Spiel auszulösen. Es scheint, Entwickler Larian habe sich im Nachhinein entschieden, dass Karlachs Geschichte nicht diesem Weg folgen soll.

Schauspielerin von Karlach äußert sich ebenfalls

In Baldur's Gate 3 wird Karlach von der Schauspielerin Samantha Béart gesprochen. Diese teilte das Video via X, ehemals Twitter genannt.

In ihrem Tweet bestätigt sie, dass Karlach und Dammon etwas für einander übrig haben. Das sei »ziemlich klar« und leider für den Moment dem Schnitt zum Opfer gefallen.

Habt ihr die Schwingungen zwischen der Tiefling-Barbarin Karlach und dem Schmied Dammon ebenfalls beim Spielen von Baldur's Gate 3 gespürt? Was würdet ihr von mehr Interaktionen zwischen euren Begleitern und anderen NPCs halten? Für welchen Charakter würdet ihr euch auch eine etwas andere Geschichte wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.