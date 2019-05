Baldur's Gate 3: Teaser der Larian Studios deutet Ankündigung an

Entwickler Larian Studios hat auf seiner Webseite einen Teaser für die Ankündigung eines neuen Spiels auf ihrer Webseite online gestellt. Hinweise im Quellcode legen nahe, dass uns eine Ankündigung für Baldur's Gate 3 erwartet.

Woher kommt die Vermutung zu Baldur's Gate 3?

Die Metadaten verraten mehr: Die Zahl 3 ist ein Videofile, dessen Metadaten im Quellcode wohl mehr preisgeben als die Zahl an sich. So finden sich dort die Begriffe »Baldur's Gate 3«, »Wizards of the Coast«, »Dungeons & Dragons« und der Untertitel »Gather Your Party«.

Diese Begriffe könnten darauf hindeuten, dass Baldur's Gate 3 von den Dungeon & Dragons Machern Wizards of the Coast an Larian Studios lizenziert wurde.

Someone at @larianstudios is about to learn how to clean up the metadata pic.twitter.com/Ohhik7v87N — Ilya (@13xforever) May 30, 2019

Here's a bit clearer instructions pic.twitter.com/yUFDIC0YaG — kunken (@kunkken) May 30, 2019

Diese Entdeckung passt ins Bild, denn es ist nicht das erste Gerücht zu Baldur's Gate 3: Bereits im Oktober 2018 gab es Gerüchte zu Baldur's Gate 3, das bei Larian Studios in Entwicklung sein sollte. Damals dementierte der Publisher und Entwickler auf Nachfrage die Medlungen. Sie hätten keine Rechte an einer IP erworben und arbeiteten nach wie vor an der Divinity-Reihe. In der Zwischenzeit wurde im März das Taktik-Rollenspiel Divinity: Fallen Heroes angekündigt.

Das der Teaser so kurz vor der E3 2019 erscheint, legt nahe, dass die Ankündigung im Rahmen der Messe passieren wird. Die Antwort, ob uns wirklich Baldur's Gate 3 erwartet, dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Bis dahin bleibt es ein unbestätigtes Gerücht, aber zumindest ein sehr fundiertes.