Baldur's Gate 3: Mod bringt die dreizehnte D&D-Klasse ins Spiel

Eine Mod erweitert Larians Megahit um eine weitere Hauptklasse, mitsamt den zugehörigen Unterwegen..

Baldur's Gate 3 ist riesig. Mindestens nahezu so beeindruckend wie Umsetzung der Spielwelt, Geschichte und die Qualität generell ist auch Larians Umgang mit dem D&D-Regelwerk. So finden sich bereits heute zwölf der 13 offiziellen Grundklassen aus der Edition 5e der Tabletop-Grundlage im Megahit wieder. Es fehlt nur noch der Artificer, hier helfen Fans nun per Mod nach - und das mit beeindruckender Hingabe.

Der Mod, zu finden auf der Nexus-Page, integriert nicht nur die Grundklasse, sondern alle vier mitunter sehr unterschiedlichen zu spielenden offiziellen Spezialisierungen dieser Klasse für Experten.

Was ist ein Artificer?

Mit wenigen Worten lässt sich ein Artificer als ein magisch begabter (Intelligenz-basierter) Bastler beschreiben, der mittels seiner inhärenten arkanen Kraft das Potenzial von Gegenständen aller Art hervorholen kann. Er bringt vier Unterklassen mit:

Alchemist: Tränke zur Stärkung für die Gruppe, ein klassischer Supporter.

Tränke zur Stärkung für die Gruppe, ein klassischer Supporter. Armorer: Ein Caster, der seine Spielweise durch verzauberte Rüstungen anpassen kann.

Ein Caster, der seine Spielweise durch verzauberte Rüstungen anpassen kann. Artillerst: Der Zauberstab wird zur (mobilen) Schusswaffe

Der Zauberstab wird zur (mobilen) Schusswaffe Battle Smith: Ihr bastelt euch selbst einen magisch-mechanischen Begleiter, in gewisser Weise mit einem entsprechend geskillten Waldläufer zu vergleichen, der einen Tierbegleiter an seiner Seite hat.

Was kann der Artificer sonst? Dieser spezielle Magiekundige ist enorm vielgestaltig, doch eine Kernfähigkeit, die der ganzen Party nützt, ist die Möglichkeit, Gegenstände zu verzaubern.

Jedem, der mehr zu der Klasse wissen möchte, sei dieses Grundlagenvdeo von den Dungeon Dudes empfohlen, die übersichtlich herunterbrechen, was diese Klasse am Tisch und so auch mit Veränderungen adaptiert für Baldur's Gate 3 im Virtuellen vermag. Und das folgende Video erklärt euch, was von den Subklassen im Einzelnen zu erwarten ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Installationshinweise

Da die Installation ein paar Schritte mehr erfordert und diese sich auch aufgrund des noch recht frühen Stadiums des BG3-Moddings verändern könnte, geben wir euch an dieser Stelle einige generelle Hinweise. Für eine vollständige Anleitung schaut am besten auf die Nexus-Page des Artificer-Mods.

Für die reibungslose Funktion des Mods braucht ihr auch noch das BG3ImprovedUI, herunterladbar über Github, in seiner aktuellsten Fassung. Ihr solltet ebenfalls die direkt unter dem Hauptdownloads stehenden Assets mitziehen.

Generell braucht ihr inzwischen für immer mehr - und so auch hier - den BG3Mod Manager. Dieser nimmt euch einiges an Arbeit und potenziellem Kopfzerbrechen ab.

Aber moment! Das sind doch nicht alle Klassen aus D&D 5e?!

Doch, es sind alle offiziellen Klassen. Aber wenn ihr bereits länger Tabletops spielt, wisst ihr, dass dort draußen noch etliche mehr oder minder bekannte Fankreationen sind, die mancherorts als quasi-kanonisch angesehen werden. Ein Beispiel ist der von Matt(hew) Mercer geschaffene Blood Hunter.

Es ist also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Community weiteren Klassen auf dem Niveau der Artificer-Mod ihren Weg in die Welt von Baldur's Gate 3 ebnen.

1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

Im obigen Video schicken wir Starfield und Baldur's Gate 3 in den Ring. Zwei für sich genommen jeweils waschechte Rollenspiele, die wohl kaum unterschiedlicher sein könnten. Wer macht was am besten?

Moddet ihr Baldur's Gate 3 überhaupt? Was für Mods nutzt ihr? Welche (Unter-)Klassen wünscht ihr euch noch per Mod oder als DLC? Es gäbe ja dank der Fans noch unzählige weitere Grund- oder Subklassen. Oder findet ihr die Idee, solch ein gewaltiges und auch nach Wertungen gehend nahezu perfektes Rollenspiel jetzt schon zu modifizieren, eher albern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!