Baldur's Gate 3 nach einem Jahr: Nur 34 Spieler wählten ein spezielles Story-Ende, fast 200.000 hatten Bären-Sex

Ach ja - die Bärenszene aus Baldur's Gate 3. Ihr wollt wissen, wie viele Menschen sich das tatsächlich zugetraut haben? Wir wissen es jetzt.

Wer hätte gedacht, dass der Erfolg eines der besten Spiele, die es jemals gab, mit Bärensex seinen Anfang nimmt. Aber es stimmt! Die berüchtigte Bärenszene mit Halsin während eines Events sorgte das erste Mal dafür, dass Baldur's Gate 3 wirklich große Aufmerksamkeit zuteilwurde. Es war der Moment als viele realisierten, wie weit Larian bereit ist zu gehen.

Danach rollte das Rollenspiel über den Spielesommer und stach alle anderen großen RPGs des Jahres 2023 aus - sogar Spiele wie Starfield oder Diablo 4. Inzwischen zählt Baldur's Gate 3 zu den erfolgreichsten Spielen überhaupt, das von seiner Fans abgöttisch geliebt wird und selbst ohne Live Service oder DLCs nach wie vor täglich hunderttausende Menschen anzieht.

Baldur's Gate 3 ist jetzt ein Jahr alt und die Entwickler wollen sich bei euch bedanken

Die vollständigen Spielerzahlen gehen weit in die Millionen. In Kombination mit all dem abgedrehten Kram, der in Baldur's Gate 3 verzapft werden kann, ist Chaos vorprogrammiert. Zum einjährigen Geburtstag des Rollenspiels hat Larian jetzt jede Menge Spielstatistiken enthüllt - von denen einige menschliche Abgründe aufzeigen.

Viele zeigen aber auch einfach nur, dass Baldur's-Gate-3-Fans große Herzen haben.

Achtung, Spoiler! Vorsicht! In den Statistiken geht Larian teilweise auf konkrete Handlungsverläufe ein und mögliche Spielenden. Wenn ihr nichts davon wissen wollt, lest besser nicht weiter.

Dinos, Tode und viel Geschmuse

Über 15 Millionen Mal wurde Baldur's Gate 3 über alle Plattformen hinweg verkauft. Rechnet also in etwa damit, dass das ungefähr der gesammelten Spieleranzahl entspricht. Das rückt einige der Statistiken in ein besonderes Licht, da ein bestimmtes Ende beispielsweise nur 34 Menschen gesehen haben. 34 von über 15 Millionen.

Ebenso absurd ist die Anzahl an Leuten, die den Honour Mode meistern konnte. Also den höchsten Schwierigkeitsgrad, der keine Fehler zulässt. Lediglich 141.660 Menschen sind hier durchgekommen, das sind nur 12 Prozent von denen, die es versucht haben.

Doch was wäre Baldur's Gate 3 ohne ganz große Gefühle? Ohne Liebschaften, treue Haustiere und leidenschaftliche Nächte im Mondschein? Wahrscheinlich weniger erfolgreich. Zumindest wurde von den vielen romantischen Optionen reger Gebrauch gemacht. Und auch von denen, die für einige wohl etwas weniger romantisch klingen.

Insgesamt wurde 75 Millionen mal geknutscht, die meisten Küsse konnte Schattenherz abstauben, auf dem zweiten Platz steht Astarion. Minthara wurde am wenigsten geküsst, ist aber auch nur schwer in die Gruppe zu bekommen. Außerdem spannend: 197.000 Menschen hatten eine heiße Nacht mit Halsin in Bärenform.

Abschließend gab es noch diverse allgemeine Statistiken zu sehen. Hier sticht hervor, dass es ganzen 377.000 Menschen gelang, als Dark Urge die Bardin Alfira vor dem Tod zu bewahren. Viele wussten nicht einmal, dass das überhaupt geht. Auch interessant, dass mehr Leute vom Dschinn zu den Dinos geschickt wurden als in einen Käse verwandelt.

Zudem haben 93 Prozent aller Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Charakter erstellt und falls nicht, wurde am häufigsten Astarion ausgesucht. Die beliebteste Klasse war der Paladin, während aufseiten der Völker am häufigsten Elfen aufbrachen. Als Halbling wollte offenbar kaum jemand spielen – wobei kaum jemand in diesem Fall trotzdem noch eine halbe Million Menschen sind.

Ein wenig unwahr erscheint es nach wie vor, dass Baldur's Gate 3 überhaupt gemacht wurde und damit derartigen Erfolg hatte. Es bleibt aber vermutlich auch ein großer Exot in der Branche, dessen Erfolg viele kleinere Studios oder auch große Publisher kaum reproduzieren können. Ein Grund mehr, dieses Spiel für das zu feiern, was es uns alle geschenkt hat! Danke Baldur's Gate 3 und danke Larian!