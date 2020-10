Baldur's Gate 3 zeigt aufs neue, wie wichtig es ist, wirklich stets die gesamten Nutzungsbedingungen durchzulesen. Denn wenn ihr diese akzeptiert habt, dann müsst ihr jetzt einen interpretativen Tanz aufnehmen, ein Gedicht vortragen oder singen, damit die Forgotten Realms loben und diese Aufnahme an Larian schicken.

Harte Strafen: Für den Fall, dass ihr dieser Aufforderung nicht innerhalb der ersten drei Winter nachkommt, werdet ihr sämtlichen Ruhm beziehungsweise Infamie als Gründungsmitglied der »Gilde des großen Genies« verlieren.

Die Larian Studios erhalten zudem sämtliche Nutzungsrechte an den Werken und dürfen diese ohne Tantiemenzahlungen auf ihren Social-Media-Kanälen teilen.

Wie ein Reddit-Nutzer anmerkt, ist das Team von Larian nicht allein mit entsprechend humoristischen Einträgen in ihrer EULA. Die Bücher der fünften Edition von Dungeon & Dragons verlangen ähnliches. In denen heißt es beispielsweise:

Wizards of the Coast ist nicht verantwortlich für die Konsequenzen die durch das Aufsplitten eurer Party, das Stecken von Gliedmaßen in den Mund eines grünen Teufelsgesichtes, das Annehmen einer Einladung von Schreckgespenstern, das Stürmen einer Festhalle von Hügelgiganten, das Ärgern eines Drachen in jeglicher Form oder dem Zustimmen, wenn der Dungeon Master »Bist du dir sicher?« fragt, entstehen.