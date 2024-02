Sogar die Macher von Baldur's Gate 3 müssen zugeben: »Palworld wird uns den Hintern versohlen«

Da vergeht Astarion das Grinsen. Palworld überholt bald wohl auch das Rollenspiel-Epos.

Hach, was war das im Herbst 2023 nur für ein Hype: Baldur's Gate 3 erscheint, heimst mal so nebenbei die bis dato höchste GameStar-Wertung aller Zeiten ein und verkauft sich millionenfach.

In der Award-Season geht das Team von Larian fast schon gar nicht mehr von den Bühnen dieser Welt runter. Bei den Game Awards räumt das Rollenspiel kräftig ab, unter anderem für das Game of the Year. Baldur's Gate 3 setzt neue Spielzeit-Bestwerte auf Steam - ein Triumph für die Ewigkeit? Offenbar nicht!

Vorhang auf für Palworld. Um es wie echte DnD-Spieler auszudrücken: Dem Indie-Phänomen gelingt schon bald ein kritischer Erfolg bei seinem Angriffswurf auf Baldur's Gate 3. Das sagen nicht wir, das sagt Larian-Chef Swen Vincke höchstselbst.

Es war ein schöner Lauf

In den vergangenen Monaten war es wie schon erwähnt meist Baldur's Gate 3, wenn es um den ersten Platz in irgendwelchen Steam-Statistiken ging. Auch im Januar 2024 war das Rollenspiel der Spitzenreiter bei den meistgespielten Titeln auf dem Steam Deck.

Laut Larian-Chef Swen Vincke sei die Wachablösung durch Palworld aber nur noch eine Frage der Zeit. Oder wie er es auf sympathisch-lockere Mundart sagt: Palworld wird uns nächsten Monat den Hintern versohlen.

Ein Kommentator seines Tweets hat die Lösung:

Dann ist es wohl an der Zeit für Paldurs Gate . Nehmt niedliche Gedankenschinder gefangen! Errichtet eure eigene Zitadelle! Sprenge alles in die Luft mit deinem Zauberer, der deine Items frisst!

Die humoristische Antwort von Swen Vincke: Das ist ein ziemlich guter Pitch, ehrlich gesagt.

Palworld ist weiterhin auf der Erfolgsspur

Dass die obige Prognose des Larian-Oberhaupts eintreffen wird, ist kein Wunder. Erst kürzlich vermeldete der Palworld-Entwickler Pocket Pair, dass das Survival-Spiel inzwischen auf sage und schreibe 19 Millionen Spieler kommt - 12 Millionen via Steam, weitere sieben Millionen auf Xbox:

Laut SteamDB ist Palworld inzwischen auf Platz 1 der meistgespielten Steam-Spiele und hat damit sogar PUBG: Battlegrounds überholt - aber nur, wenn man den 24-Stunden-Peak zugrunde legt (1.355.332 Spieler vs. 486.906 Spieler).

Beim Allzeit-Hoch ist es genau umgekehrt: Hier hat PUBG: Battlegrounds noch einen komfortablen Vorsprung auf Palworld (3.257.248 Spieler vs. 2.101.867 Spieler).

Was verrät uns die obige Statistik? Na, ganz klar: Auch viele von euch werden derzeit begeistert Palworld zocken! Und weil wir wissen, dass die Zeit auf der Insel mit vielen Fragen, Problemen und Herausforderungen einhergehen kann, haben wir jede Menge hilfreicher Guides für euch erstellt. Einen Vorgeschmack findet ihr in der obigen Box, schaut gerne mal rein!