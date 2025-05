Baldur's Gate 3: Neue Sammelfiguren sind so hässlich, dass der Hersteller das Geld zurückgibt

Irgendwas ging da gewaltig schief bei den neuen Miniaturen für Baldur's Gate 3. Bild: x.com

»Eine Galerie der Enttäuschung«: So beschreiben die Kollegen von Gamerant die neue Sammelfiguren-Packung für Baldur’s Gate 3 in ihrem Review. Harte Worte, aber in diesem Fall auch wirklich zutreffend – denn die Bemalung der Miniaturen ist wirklich unterirdisch geraten.

Entsprechend enttäuscht zeigten sich viele Fans in den sozialen Medien. Die Posts vermitteln euch einen ziemlich guten Eindruck vom Ausmaß der künstlerischen Katastrophe, etwa der hier von Larians Senior Cinematic Artist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Besonders ärgerlich: In der Werbung sahen die Figuren sehr viel hübscher aus. Das grenzt für viele an Verbrauchertäuschung, und offenbar sieht auch Hersteller WizKids das Ganze kritisch.

Refunds und eine Entschuldigung

Es handelte sich um offiziellen Merch, der in Zusammenarbeit mit Publisher Wizards of the Coast entstand, also waren die Erwartungen der Käuferinnen und Käufer (mit Recht) entsprechend hoch.

Nun äußerte sich WizKids auf der Websitein einem Statement und entschuldigt sich:

WizKids ist bestrebt, Produkte zu entwickeln, die den Spielspaß steigern und erhöhen. Wir möchten, dass unsere Kunden mit unseren Produkten lange und schöne Erinnerungen an Spielabende mit Freunden und Familie schaffen. Leider haben wir dieses Ziel mit der D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Box nicht erreicht. (...) Wir sind uns der jüngsten Berichte und Beschwerden bewusst und nehmen sie ernst. Unser Team untersucht derzeit diese Probleme und ergreift Maßnahmen, um denjenigen, deren Käufe negativ beeinflusst wurden, zu helfen und um sicherzustellen, dass diese Probleme bei zukünftigen Produkten und Nachdrucken nicht mehr auftreten. Wir möchten uns aufrichtig für die Frustration und Enttäuschung entschuldigen, die diese Qualitätsprobleme bei unseren Kunden verursacht haben. Auch uns geht es so, da das Endprodukt weder unseren Erwartungen noch denen unserer Partner von Wizards of the Coast entsprochen hat. Unsere Teams arbeiten daran, die besten Lösungen für alle Beteiligten zu finden und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um dieses Problem zu lösen. Wir danken euch für eure Geduld, während wir uns darauf konzentrieren, uns bei den Betroffenen zu melden und ihnen bei der Rückerstattung zu helfen.

Rückerstattungen soll es für alle geben, die nicht zufrieden mit der Box sind, die Rückgabe soll bei allen Verkaufsstellen einfach möglich sein. Alternativ kann man auch eine neue Box beantragen – das Set soll also offenbar weiter produziert werden.

Warum die schlechte Qualität? Eine offizielle Erklärung liefert WizKids dazu nicht. Vermutlich wurde die Bemalung an ein anderes Unternehmen ausgelagert, um Kosten zu sparen. Wie die Arbeitsbedingungen dort aussehen und wie viel Zeit den Angestellten dort vorgegeben wird, um eine Figur zu bepinseln, ist natürlich ohne weitere Informationen unmöglich zu sagen.

Baldur’s Gate 3 war nie richtig weg seit seinem Release 2023, aber das Rollenspiel von Larian hat kürzlich nochmal einen Boost bekommen: Mit Patch 8 wurden die letzten verbliebenen Features nachgeliefert. Nun widmet sich das Entwicklerstudio den nächsten Projekten. Die Rechte an den Charakteren aus dem Spiel verblieben bei Hasbro.