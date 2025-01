Larian ist mit Baldur's Gate 3 jetzt endgültig fertig und komplett vertieft in das nächste Spiel (diesmal wirklich!)

16:39 Baldur's Gate 3 hat Rollenspiele in eine Identitätskrise gestürzt!

Seit Sommer 2023 können sich D&D-Fans und alle, die es werden wollten, ausgiebig nach sämtlichen Regeln der Rollenspielkunst in Baldur's Gate 3 austoben. Das nicht nur, weil das preisgekrönte Fantasy-Abenteuer eine unfassbar große Welt voller Möglichkeiten bietet, sondern auch, weil es regelmäßig mit großen Updates versorgt wird.

Damit soll nach Patch 8 nun endgültig Schluss sein. Wie Larian-Chef Swen Vincke verkünden ließ, arbeitet das Team mit Hochdruck an einem neuen Rollenspiel.

»Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.«

Doch, für Larians Baldur's Gate schon. Denn die Postproduktion für dieses Spiel neigt sich dem Ende entgegen. Es ist bereits bekannt, dass das belgische Studio nach Baldur's Gate 3 keine Fortsetzung in petto hat. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nicht auf neue Abenteuer aus dem Hause Larian freuen dürfen – und das ist bereits in Arbeit.

In einem Post auf Twitter/X kommentierte Vincke ein YouTube-Video, das die turbulente Entstehungsgeschichte von Baldur's Gate 3 beleuchtet.

Ich bin ganz nostalgisch geworden – es war bisher wirklich eine unglaubliche Reise. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Bleibt dran. Ich werde allerdings versuchen, den Moment »der dunklen Nacht der Seele« [Anm. d. Redaktion: Metapher für depressive Episode] zu überspringen, wenn es euch nichts ausmacht.

Videogamer.com gegenüber verriet Studio-Chef Vincke, wie die derzeitige Projektlage aussieht. Demnach konzentriere sich das Team momentan vollkommen auf die Arbeit am neuen Titel und es sei sogar eine »Mediensperre« verhängt worden. Die Vorarbeiten seien bereits so weit abgeschlossen, aber um was für ein Rollenspiel es sich handelt, wurde bisher nicht enthüllt.

Damit wird so langsam das Ende einer Ära eingeläutet. Aber bevor wir endgültig unsere verzauberten Scimitars und Großschwerter niederlegen, sind für 2025 noch große Änderungen geplant.

