Baldur's Gate 3: Streamerin besiegt einen Boss ohne Begleiter auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad

Shadowheart ganz allein einen Boss erledigen lassen? Eine Streamerin zeigt, wie es geht.

Der Boss Yurgir in Baldur's Gate 3 ist nicht gerade einfach zu besiegen, gerade wenn er euch überrascht: Dann müsst ihr euch nicht nur mit dem Orthon selbst, sondern auch mit einer Täuschungsbestie und seinem gesamten Gefolge anlegen. Es hilft auch nicht gerade, dass Yurgir derweil mit Bomben um sich wirft.

Die Streamerin Luality lässt sich davon allerdings nicht einschüchtern, ganz im Gegenteil: In einem Video zeigt sie, wie sie den Boss und seine Verbündeten besiegt, und zwar im Taktiker-Schwierigkeitsgrad und ohne Begleiter.

Den Spieß umgedreht

Vor Beginn des Kampfes verschafft sich Luality einen entscheidenden Vorteil: Statt in Yurgirs Hinterhalt zu laufen, schleicht sie sich von der anderen Seite an den Boss und seine Handlanger an. Unsichtbar gelangt sie so in Reichweite, und lässt Shadowheart den Orthon dann erstaunlich schnell mit bloßen Händen verprügeln, sodass er gar nicht reagieren kann:

Der schwierige und längste Teil des Kampfes beginnt aber erst danach, denn nun muss Luality das Täuschungsbiest und die insgesamt acht Merregon erledigen. Letztere greifen sowohl im Nahkampf, als auch im Fernkampf an, was das Unterfangen noch etwas schwieriger macht. Zunächst hypnotisiert sie deshalb die meisten Feinde, und erledigt dann einen Gegner nach dem anderen.

Am Ende wird es noch ziemlich knapp, da vier der Merregon sie einkesseln und beinahe erledigen. Schlussendlich geht aber Luality siegreich aus dem Kampf hervor. Ein bisschen Hilfe hatte sie dabei zwar doch, aber nicht von einem ganzen Begleiter …

Habt ihr Yurgir auch schon besiegt? Wie seid ihr dabei vorgegangen, und welche gewitzte Taktik habt ihr genutzt? Oder habt ihr die Begegnung mit dem Orthon sogar ganz ohne Kampf überstanden, und ihn mit eurer Silberzunge überredet? Mit welchem Bosskampf hattet ihr bisher die meisten Schwierigkeiten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!