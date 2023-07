Baldur's Gate 3: Stream wird durch TikTok abgebrochen, weil sehr ... ungewöhnlicher Verkehr zu sehen ist

Die Entwickler von Baldur's Gate 3 punkten mit Humor bei ihren Fans. TikTok gefällt das nicht.

Wer schon mal in die Early-Access-Fassung von Baldur's Gate 3 hereingespielt hat, kann sich bestimmt an Halsin erinnern. Diesen Druiden trefft ihr, gemessen am riesigen Umfang des Rollenspiels, recht früh und könnt ihn als Partymitglied rekrutieren.

Seine besondere Fähigkeit, sich in einen Bären verwandeln zu können, kommt aber nicht nur in den Rundenkämpfen zum Einsatz. Wie die Entwickler auf dem letzten großen Event vor dem Release im August demonstrierten, kann man sich seinem Begleiter auch romantisch nähern - selbst wenn er sich in seiner Bärenform befindet.

Die einen Fans finden das extrem witzig, andere sind überfordert - und der Social-Media-Plattform TikTok, wo das Event ebenfalls übertragen wurde, ging der Spaß zu weit.

Diese Szene ging TikTok zu weit

Bevor wir euch erzählen, was genau passiert ist: Schaut euch die Szene, die auf Twitch noch verfügbar ist, am besten selbst einmal an. Wer genau hinschaut, wird im grölenden Publikum auch einen etwas peinlich berührt wirkenden Maurice entdecken können:

Während der Präsentation gingen die Entwickler unter anderem auf die Romanzen im Spiel ein und wie sich diese im Laufe des XXL-Rollenspiels entwickeln können. Euren Helden sollen zahlreiche Liebesoptionen erwarten, die die volle Bandbreite abdecken. Happy Endings, unglückliche Enden, Drama, Polyamorie - und natürlich die besagte Szene mit Halsin in seiner Bärenform.

In einem Interview mit IGN bezeichnete Larian-Chef Swen Vincke die Szene als urkomisch, Hauptautor Adam Smith ergänzte:

Hast du jemals an die Freuden und das Vergnügen einer sexuellen Begegnung mit einem wild-geformten Druiden gedacht? Wir bei Larian haben das getan und uns letztlich dafür entschieden, den Leuten das zu geben, was sie wollen: eine zärtliche, einvernehmliche Romanze mit einem Mann, der sich vorübergehend in einen Grizzlybären verwandelt hat.

TikTok fand die Szene allerdings nicht ganz so witzig und griff umgehend ein, die Übertragung des Events wurde auf der chinesischen Plattform abgebrochen. Die Entwickler nehmen den Zwischenfall aber mit Humor:

Tiktok hat unseren Stream abgebrochen, weil er zu künstlerisch war und sie ihn nicht verstehen.

Falls ihr jetzt richtig heiß auf Baldur's Gate 3 geworden seid: Ihr müsst nicht mehr allzu lang warten, das Rollenspiel erscheint schon am 3. August 2023.

