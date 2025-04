Baldur's Gate 3 hat 12 neue Unterklassen und der Favorit der GameStar-Community steht fest

Ihr habt euren Liebling unter den neuen Unterklassen auserkoren, und darüber wird sich besonders Wyll freuen - und Mizora vermutlich auch.

Mit dem großen Patch 8 für Baldur's Gate 3 ist das grandiose Rollenspiel endlich vollständig. Auch in den Monaten nach dem Early Access lieferte Larian gelegentlich noch neue Inhalte und Features nach, das neue Update brachte sogar zwölf zusätzliche Unterklassen sowie jede Menge Zauber ins Spiel.

Wir wollten von euch deshalb wissen, welche dieser neuen Subklassen sich eurer Meinung nach ganz besonders lohnen. Dabei ist egal, ob ihr sie für besonders mächtig oder einfach nur unendlich cool haltet. Hauptsache, sie geben euch einen Anreiz, ein weiteres Abenteuer an der Schwertküste zu durchleben.

So habt ihr gewählt

Insgesamt haben 349 Personen an der Umfrage teilgenommen. Das ist also eher überschaubar, aber dafür finden sich hier sicherlich einige der treusten Baldur's-Gate-Fans, für die neue Unterklassen sicherlich am interessantesten sind. Entsprechend liegen zwischen den Plätzen aber oftmals auch nur einige wenige Stimmenunterschiede. Hier seht ihr das Ergebnis:

Das sind die Ergebnisse der Umfrage.

Demnach hat sich bei den meisten von euch die Fluchklinge durchgesetzt! Die neue Unterklasse für Hexenmeister zielt darauf ab, die magiebegabten Charaktere auch im Nahkampf effektiver zu machen und lässt sie düstere Schattenmagie wirken.

Direkt dahinter lauern allerdings bereits der betrunkene Meister für Mönche und die Domäne des Todes für Kleriker. Am wenigsten von euch können sich für die Schule des Zauberbanns der Magier anfreunden, und auch die Draufgänger der Schurken landen tief in der Rangliste.

Der User Edenjung hätte sich statt des Zauberbanns eher einen anderen Magier gewünscht:

Ich hätte mich sehr über Lunar Sorcerer gefreut. Denn so eine spiele ich in meiner aktuellen DnD Kampagne. Aber dafür gibt's eine Mod. Ansonsten sind neue Subklassen immer erwünscht.

3:10 Baldur's Gate 3 stellt vier neue Unterklassen vor, mit finsteren Zauberern und echten Säbelrasslern

Warum gerade die Fluchklinge?

Sicher gibt es viele verschiedene Gründe dafür, dass gerade die Fluchklinge so weit oben landet. Ein wichtiger Aspekt könnte aber sein, dass diese Klasse zum designierten Gruppen-Hexenmeister Wyll eigentlich perfekt passt.

Zwar kann jeder Hexenmeister einen Pakt der Klinge eingehen, doch nur die Fluchklinge bringt wirklich valide Nahkämpfer hervor. Wyll wird im Spiel auch die Klinge der Grenzen genannt, das wirkt nur etwas albern, wenn er dann so gut wie nie im Kampf ein Schwert einsetzt. Als Fluchklinge wird er diesem Namen endlich gerecht.

Außerdem macht es durchaus Spaß, als Fluchklinge erlegte Gegner als geisterhafte Dämonen wieder aufstehen zu lassen. Die Klerikerin des Todes passt zudem ebenfalls gut zu Schattenherz, genauso wie der passende Zaubertrick Todesläuten.

Warum dieser Trick so fantastisch ist, erklärt Kollegin Steffi in einem flammenden Plädoyer:

Habt ihr inzwischen noch mehr der neuen Unterklassen ausprobiert oder seid ihr mit eurer Wahl komplett zufrieden? Vielleicht habt ihr sie euch ja auch besser vorgestellt, als sie jetzt tatsächlich ist. Wenn dem so ist, dann erzählt uns von euren Erfahrungen in den Kommentaren! Oder ihr tauscht euch einfach allgemein darüber aus, was BG3 mit dem neuen Patch alles richtig macht und was nicht.