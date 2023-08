Baldur's Gate 3: Warum ihr unbedingt in fremder Unterwäsche wühlen solltet

Findet ihr den Fehler? Google mag keine Nippel. Im Spiel selbst seht ihr alles, keine Sorge!

Das Schöne an Rollenspielen ist ja, dass man seine eigenen Moralvorstellungen und Werte schön über den Haufen werfen und seine wildesten Fantasien ausleben kann. Keiner schaut euch schief an, wenn ihr mal eine Wache beklaut, ein Eichhörnchen gegen die Wand schmettert - oder eben in fremder Unterwäsche herumwühlt.

Ach kommt schon, das habt ihr doch bestimmt auch schon gemacht! Und falls nicht, dann verraten wir euch jetzt, warum ihr das in Baldur's Gate 3 unbedingt nachholen solltet!

Wenn ihr euch keine Schlüpfer anschauen wollt, könnt ihr stattdessen natürlich auch unseren Test lesen:

Geschichten aus dem Schlüpfer

Ein bekanntes Sprichwort besagt: »Zeig mir deine Unterhose und ich sag dir, wer du bist!« ... oder so ähnlich. In Baldur's Gate 3 könnt ihr eure Begleiter aber tatsächlich etwas besser kennenlernen, wenn ihr einen genauen Blick auf ihre Höschen werft.

Denn die Unterwäsche der Origin-Charaktere sieht nicht nur schick aus, sondern hält auch immer noch einen kleinen Text parat, den ihr euch im Inventar durchlesen könnt. Diese Zeilen sind wirklich zum Schmunzeln und verraten euch etwas mehr über den Charakter eurer Mitstreiter.

Wir haben euch hier ein paar unserer persönlichen Favoriten zusammengetragen:

Walk, walk, fashion baby

Wisst ihr, was man mit fremder Unterwäsche sonst noch so anstellen kann? Richtig: Sie absolut jedem Charakter einmal aufsetzen. Besonders Lae'zels Gürtelkonstruktion erfreut sich gerade großer Beliebtheit in der Community.

Auf Reddit und Co. kursieren ... interessante Bilder von selbst erstellten Charakteren, die die Lingerie zum Besten tragen. Wir mussten diesen Anblick eines Zwerges in Unterwäsche und Zauberhut ertragen, also müsst ihr das jetzt auch! (Vielleicht solltet ihr den Post nur nicht öffnen, wenn gerade euer Chef oder eure Mama neben euch steht!)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist euer liebstes Höschen? Welcher Anblick oder welche Beschreibung hat euch am meisten überrascht? Und habt ihr die Texte auch schon selbst gefunden oder habt ihr die Unterwäsche bisher komplett ignoriert? Fallen euch noch mehr kuriose Details aus Baldur's Gate 3 ein? Erzählt uns von euren Erlebnissen doch gerne in den Kommentaren!