Baldur's Gate 3: Moment mal, warum gibt es eigentlich keine Pferde im Spiel?!

Nicht mal Druiden können sich in Baldur's Gate 3 in Pferde verwandeln. Was ist da los?!

Pferde gehören in den meisten mittelalterlichen Fantasy-Setting fest dazu – aber in Baldur's Gate 3 sind sie nirgendwo zu sehen! Dabei gibt es keinen Mangel an Tieren, mit denen manche Charaktere sogar sprechen können. Karren werden von Ochsen gezogen, einen Hund und einen Eulenbären könnt ihr adoptieren, Katzen schnurren euch um die Beine (okay, meistens beschimpfen sie euch).

Warum also keine Pferde? Die Fans suchen nach Erklärungen.

Wo sind die Pferde?

Reittiere hätten vermutlich nicht gut ins Konzept des Spiels gepasst, Dungeons & Dragons ist eher auf den Kampf zu Fuß ausgelegt. Und in der Spielwelt muss die Gruppe ziemlich viel klettern, hüpfen und sich durch Höhlen zwängen, es ist also nicht weiter überraschend, dass man sich nicht auf den Rücken eines Pferdes setzen kann. Aber warum taucht kein einziges auf, nicht mal als Dekoration?!

Möglicherweise versteckt sich der Grund in der offiziellen Lore: In der Stadt Baldur’s Gate sind keine Reit- oder Lasttiere erlaubt. Im Gebiet des Schattenfluchs überlebt kein Tier lange und an der Küste, wo ihr zu Beginn des Spiels abstürzt, wohnen nur wenige Leute, also lohnt sich vermutlich kein Stall.

Mag Larian keine Pferde?! Für eine andere mögliche Erklärung werfen wir einen kurzen Blick nach Rivellon, die Welt der Divinity-Spiele. Und auch dort: Keine Klepper in Sicht! Es könnte sein, dass das Studio einfach kein komplett neues Tiermodell entwerfen wollte und sich daher lieber an den bereits erstellten bedient.

Sollen wir nicht auf dumme Ideen kommen? Bei Reddit vermuten einige, dass Pferde deshalb nicht vorkommen, weil manche sonst Schnellreisen, berittene Kämpfe und ähnliches verlangen würden. Wobei man theoretisch auch auf Kühen reiten kann und die kommen ja vor ...

Im Spiel selbst gibt es zumindest einen kurzen Verweis auf das Fehlen von Pferden: Astarion sagt dazu verächtlich: »Pferde? Vergesst das – diese verzogenen Biester beißen gerne.« Spannend, dass ausgerechnet er das sagt! Immerhin existieren Pferde also im Universum des Rollenspiels, nur eben nicht in dem Teil, den wir erkunden. Aber es gibt ja genug anderes zu tun.

Ihr seid gefragt: Was ist eure persönliche Lieblingstheorie zum mysteriösen Fehlen von Pferden in Baldur’s Gate 3? Habt ihr euch schon mal an berittenen Kampf in Dungeons & Dragons gewagt und wenn ja, hat sich euer armer Dungeonmeister jemals wieder davon erholt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare zum Artikel!