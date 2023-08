Ex-Präsident Barack Obama hat in Fighting Games einen klaren Favoriten

Ganz so schick sah der Liebling von Barack Obama in Super Smash Bros. 64 nicht aus, aber das ändert nichts an dem scheinbar großen Skill des Ex-Präsidenten mit ihm.

Da ist es, das Weiße Haus. Der Amtssitz des Präsidenten ist euer Ziel. Kaum im Inneren angekommen, lasst ihr die bewachten Türen hinter euch und trefft auch schon auf den Präsidenten. Das, worauf ihr euch seit Wochen vorbereitet habt, ist nur noch einen Griff entfernt.

Ihr betretet den Ort des Duells mit eurer Waffe, dem N64-Controller, und tretet gegen den mächtigsten Mann der Welt an. Der schlägt sich überraschend wacker in Super Smash Bros.. Nicht nur das: Barack Obama hat auch einen eindeutigen Liebling unter den Kämpfern.

Bitte was? Obama, Smash, Duell?

Was sich irgendwie ausgedacht anhört, ist 2015 so geschehen. Im Zuge einer Veranstaltung der Make-A-Wish-Foundation durfte der Jugendliche Cody Daniels mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama einige Runden Super Smash Bros. auf dem Nintendo 64 zocken.

Make-A-Wish: Das ist eine weltweit aktive Organisation zur Erfüllung von Kinderwünschen. Als gemeinnützige GmbH arbeiten sie rein spendenbasiert mit Ehrenamtlichen daran, schwerkranken Kindern und Jugendlichen Wünsche zu erfüllen.

Dies wurde nun durch einen Post des Twix-Users Tafo öffentlich, der auf den inzwischen Erwachsenen, aber weiterhin mit seiner nicht näher spezifizierten Erkrankung kämpfenden Cody Daniels bei einem Poker-Match getroffen ist. Hier schwelgte Daniels in den Erinnerungen an damals und offenbarte auch Obamas beachtliche Fähigkeiten im Umgang mit seinem Lieblingscharakter: Captain Falcon.

Obama war deutlich besser in dem Spiel, als er erwartet hat, vor allem im Vergleich zu einem durchschnittlichen Gelegenheitsspieler. Cody Daniels

Kürzlich hat Cody Daniels bei dem besagten Poker Turnier übrigens nicht nur teilgenommen, sondern auch kräftig abgeräumt. In Erinnerung an die bis heute lebensprägende Erfahrung im Weißen Haus spendete er die dabei gewonnenen 11.000 US-Dollar der Make-A-Wish-Foundation.

