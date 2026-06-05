Für Barbarella steht Sydney Sweeney nicht nur vor der Kamera, als Produzentin hat sie auch ein Wörtchen mitzureden. Bildquelle: HBO

Ein bisschen Skandal, ein bisschen Kult, ein bisschen Sci-Fi und Erotik. Roger Vadims Barbarellamit Jane Fonda aus dem Jahr 1968 gilt aus gutem Grund für viele Film-Fans als absoluter Klassiker. Jetzt befindet sich nach 58 Jahren eine Neuauflage von Sony in Entwicklung.

Das Barbarella-Remake entsteht bei Sony, Sydney Sweeney ist nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern sogar als Produzentin an Bord - das wissen wir bereits seit 2022. Jetzt kommt allerdings endlich Bewegung in die Sache. Auch ein echter Meister-Regisseur konnte für das Barbarella-Comeback gewonnen werden.

Sidney Sweeny »arbeitet schon« am Barbarella-Remake

Zuletzt berichtete Deadline, dass Schauspielerin und Produzentin Sidney Sweeney eine neue Produktionsfirma gegründet hat. Der Titel: Honey Trap. Das Unternehmen habe einen neuen Vertrag mit Sony geschlossen, der which has set a new first-look deal with Sony. Barabella »schreitet weiter voran«, so das Magazin. Demnach »arbeite [Sweeney, Anm. d. Red.] bereits« im Rahmen des neuen Vertrags daran.

Das Drehbuch von Jane und Honey Goldman basiert auf der franzöischen Comic-Serie - Jane Goldman verantworte etwa die Skripts für Filme wie Kingsman oder X-Men: First Class.

Edgar Wright dreht das Barbarella-Remake?

Bereits 2024 berichtete Deadline, dass Edgar Wright (Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, Hot Fuzz) Barbarella in Szene setzen soll. Der neueste Artikel des Magazins bestätigt dies jetzt noch einmal. Zuletzt machte der Regisseur mit seiner Neuverfilmung von The Running Man mit Glen Powell in der Hauptrolle von sich reden.

Zurück zu Barbarella: Der Sci-Fi-Klassiker startete 1968 im selben Jahr wie zum Beispiel 2001: Odyssee im Weltraum oder Planet der Affen. Die Geschichte spielt sich im Jahr 40.000 ab und dreht sich um die Titelheldin, die eine gefährliche Waffe zu stoppen versucht. Aufgrund der starken Sexualisierung von Barbarella sorgte der Film natürlich für viel Aufsehen und Aufregung.

3:25 Barbarella: Offizieller Trailer zum Sci-Fi-Kultfilm von 1968

Sydney Sweeney hat für Barbarelle Madame Web in Kauf genommen

In welche Richtung Sweeney mit Barbarella gehen möchte, ist aktuell nicht bekannt. Für das Projekt scheint die 26-jährige Schauspielerin aber definitiv zu brennen. So ließ sie erst im März 2023 als Gast beim HappySadConfused-Podcast durchblicken, dass sie dafür einen massiven Kritiker- und Zuschauer-Flop in Kauf nahm: Madame Web.

Sweeney hat ihrer eigenen Aussage zufolge den Marvel-Film von Sony aus strategischen Gründen gedreht, um so bei dem Filmstudio den Fuß in die Tür zu bekommen: Weil sie Madame Web gemacht hat, habe sie jetzt die Chance, mit Barbarella ein persönliches Herzensprojekt umzusetzen.

Mehr dazu, was aktuell im Sci-Fi-Genre passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass Barbarella nach 56 Jahren eine Neuauflage spendiert bekommt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Remake von und mit Sydney Sweeney? Habt ihr das Original bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat es euch gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!