Batman-Film - Gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten als Bösewicht?

Er ist kein Unbekannter in der Welt von Batman. Nein, die Rede ist nicht von seinem Erzfeind, der Joker. Vielmehr scheint der Pinguin seine Rückkehr anzukündigen, wenn man den neusten Gerüchten über den neuen Batman-Film Glauben schenken mag.

In die Welt gesetzt hat das Gerücht Variety-Reporter Justin Kroll (via Twitter), der die Informationen aus internen Quellen erfahren haben möchte. Jedoch steht noch nicht fest, ob nun der Pinguin im neuen Batman-Film von Matt Reeves auftreten wird, oder doch im kürzlich bestätigten DC-Film Birds Of Prey.

Das liegt vor allem daran, dass Reeves als neuer Regisseur und Autor des Batman-Films noch immer am Drehbuch arbeitet und es somit noch keine Endfassung gibt. Vor zwei Jahren sprach Reeves über seine Ideen zum neuen Drehbuch der DC Comic-Verfilmung, die er im Stil eines Film-noir-Detective drehen wolle.

Take this with a grain of salt as things are constantly changing in the DCEU but I'm hearing the Penguin is possibly the choice to play the main villain in THE BATMAN. Sources add even if Reeves decide to go another route the studio could then make him the main villain in BOP — Justin Kroll (@krolljvar) May 30, 2018

Reeves is still working on the script, so that could always change but of the multiple BIRDS OF PREY scripts submitted, one does have the Penguin as the main heavy. Either way, it seems WB wants this character cast in the universe sooner rather then later. — Justin Kroll (@krolljvar) May 30, 2018

Da derzeit das DC Extended Universe unter neuer Führung einen Umbruch erlebt, kann man sich nicht sicher sein, ob tatsächlich die vielen Ideen und Projekte auch wirklich umgesetzt werden. Zuletzt waren die Filme aus dem DCEU zwar keine Kinoflops, sondern spielten eine ordentliche Summe an den Kinos ein.

Dennoch waren sie kein großer Erfolg, wie es sich das Filmstudio Warner gewünscht hat - was vor allem an den mittelmäßigen Kritiken liegt. Einzig Wonder Woman sticht als vielgelobter Kinohit aus der Reihe heraus.

Hinzu kommt die unsägliche Diskussion über eine Zukunft mit Ben Affleck als Batman. Man wird sehen, ob er doch noch seinen Rücktritt bekannt gibt und im kommenden Batman-Film ein anderer in die Rolle des dunklen Ritters schlüpfen wird.