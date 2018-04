In Suicide Squad gehört Margot Robbies Darstellung als Harley Quinn zu den Highlights der Comic-Verfilmung. Schnell stand für Warner fest: Es wird weitere DC-Filme mit Harley Quinn geben. Und während das Sequel Suicide Squad 2 nach hinten verschoben wurde, kündigt sich ein Wiedersehen mit Margot Robbie als Schurkin Harley Quinn im kommenden DC-Film Birds of Prey an.

Regisseurin für DC-Film mit Margot Robbie gefunden

Die Idee des Films stammt von Margot Robbie (I, Tonya) selbst, die auch die Produktion übernimmt. Nun ist mit der noch wenig bekannten Filmemacherin Cathy Yan (Dead Pigs) eine Regisseurin für den Film gefunden. Das Drehbuch schreibt Christina Hodson (Bumblebee-Film), die gleichzeitig auch an einem ersten Batgirl-Film arbeitet.

Welche bekannten Charaktere neben Margot Robbie als Harley Quinn noch im Film dabei sind, ist noch nicht bekannt. Warner möchte noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen, einen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Die Comics Birds of Prey (1999 bis 2014) folgen der Idee eines neuen Teams mit den schlagkräftigen Heldinnen der Reihe: Batgirl, Black Canary, Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn und einigen mehr, die gemeinsam gegen das Verbrechen der Stadt kämpfen. Neben den Comics gibt es auch eine gleichnamige TV-Serie aus dem Jahr 2001, die jedoch nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde.

Mehr dazu: Neue animierte DC-Serie Harley Quinn ohne den Joker in Arbeit