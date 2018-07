Ihr seid eher so der Aufbauspiele-Typ und euch nervt der ewige Hype um Battle Royale langsam wirklich? Dann haben wir hier genau das richtige für euch: Battle Royale Tycoon. Dieses ungewöhnliche Aufbau- und Managementspiel steckt euch in die Haut eines Battle-Royale-Veranstalters. Ihr müsst Arenen planen und errichten, Waffen verteilen und am Ende der bunten Veranstaltung mit einer Kolonne von Reinigungskräften den ganzen Schmodder wieder aufwischen.

Fortnite in 2D? Nicht wirklich

Endlich könnt ihr auf dem Pausenhof mitreden, wenn eure Freunde mal wieder damit angeben, wie sie einen Gegner in Fortnite in Grund und Boden gebaut haben. Bloß dass ihr voller Stolz sagen könnt, dass ihr auch nach Ablauf der Partie noch am Leben wart. Denn wie oben beschrieben, geht bei Battle Royale Tycoon nach einem Match die Arbeit fröhlich weiter.

Aber keine Angst, eure Gäste/Kämpfer sterben auch nicht wirklich. Man kann eure Arena also eher als einen Paintballclub begreifen. Noch merkwürdiger wird es, wenn selbige Gäste sich nach einer Partie mit Sätzen wie »Ich wurde in Arena 1 beim Spawn getötet.« über euer Arenenlayout beklagen. In diesem Videospiel leben die Figuren also nach dem Tod weiter... verrückte Welt!

Ihr seid in Battle Royale Tycoon übrigens nicht nur auf Battle Royale festgelegt, sondern könnt auch Kampfplätze für Team Deathmatch und Capture the Flag errichten. Neben den blutigen Schaukämpfen möchten eure Arenen und das Drumherum ebenfalls versorgt werden. So müsst ihr die Kämpfe auswerten, erwähnte Schwachstellen im Aufbau der Arena ausbessern, die Waffen reparieren und auch Läden sowie Toiletten zur Verfügung stellen.

Kommt Ende 2018

Der Entwickler von Battle Royale Archi... pardon, Tycoon - Endless Loop Studios - ist für Indie-Managementspiele wie Ninja Tycoon und Game Corp DX verantwortlich und setzte dabei ebenfalls auf den Prison Architect'schen Look. Ganz so rudimentär, wie die Screenshots auf der Steamseite von Battle Royale Tycoon anmuten, soll die Präsentation aber nicht bleiben.

Endless Loop betonen, dass in der derzeitigen frühen Phase der Entwicklung die Gameplay-Systeme und -Mechaniken im Vordergrund stünden und der visuelle Teil später folge. Als Releasezeitraum geben die Entwickler Ende 2018 an. Im Folgenden betten wir noch ein Video ein, das sich mit der Codearbeit hinter der Warteschlangen-Mechanik in Battle Royale Tycoon beschäftigt und auch frühe Gameplayszenen enthält.