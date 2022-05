Battlefield 2042 staucht einen Modus zusammen, Season 1 startet im Juni

Battlefield 2042 steht seit Release wegen der großen Matches für 128 Spieler hauptsächlich in der Kritik. Am 19. Mai setzt Entwickler DICE die Schere an und entfernt den Modus Breakthrough 128, wenn das neue Update 4.1 erscheint. Dann ist der Durchbruch-Modus lediglich als 64-Spieler-Variante spielbar.

Allerdings bleiben die Objectives teilweise bestehen: Auf Ausrangiert, Manifest, Orbital und Kaleidoskop spielen künftig 64 Spieler auf dem Spielfeld der 128er-Variante, während auf Sanduhr, Umbruch und Neuanfang die geschrumpfte 64er-Version zum Einsatz kommt.

Neue Inhalte kommen bald: Season 1 beginnt Anfang Juni, wie die Entwickler weiter erklären. Bereits zuvor tauchte ein Leak zu Battlefield 2042 auf, der den 16. Juni als Datum nannte.

Die offizielle Ansage deutet jedoch darauf hin, dass es schon etwas früher so weit sein könnte. Wann genau, soll demnächst bekanntgegeben werden.

Gründe für das Ende von Breakthrough 128

Die Entwickler erklären, dass die Größe des Durchbruch-Modus dazu geführt haben soll, dass die Leistung des einzelnen Spielers keine große Rolle gespielt haben soll. Auch seien die Partien oft zu chaotisch verlaufen.

Durch die Bevorzugung von Durchbruch 64 sollen nun die Frontlinien übersichtlicher werden und jedem Spieler mehr Raum eingeräumt werden, die eigene Gefechtsrolle auszufüllen.

Neben dem Ende von Breakthrough 128 enthält Patch 0.4.1 noch weitere Anpassungen. Vor allem Fehlerbehebungen und Balance-Anpassungen spielen eine Rolle.

Beispielsweise wurde das Wachgeschütz von Spezialist Boris abgeschwächt. Angel verteilt nun per Versorgungstasche keine Panzerplatten mehr. Und Waffen mit Schaft wurden neu ausbalanciert, was einen verringerten Basisrückstoß, aber dafür weniger Vorteile durch Mündungsaufsätze zur Folge hat.

Battlefield 2042 am Scheideweg

Battlefield 2042 war im November 2021 unfertig erschienen und zog einen gigantischen Shitstorm auf sich. Anschließend entschlossen sich die Entwickler, das Spiel zunächst rundzuschleifen, was den Start der ersten Season erheblich nach hinten verschob. Wenn ihr euch den katastrophalen Release-Zustand noch mal vor Augen führen wollt, schaut unser Testvideo:

Die Spielerzahlen sanken in den Folgemonaten rapide. Von über 100.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam sind heute nur wenige tausend noch in Battlefield 2042 aktiv. Die wohl letzte verbliebene Hoffnung für den strauchelnden Shooter liegt jetzt auf dem Release von Season 1.