Battlefield 2042 bringt Map-Klassiker zurück, Reveal von Season 1 soll kurz bevorstehen

Die erste Season von Battlefield 2042 naht, so viel wissen gut belesene Spieler schon aus offiziellen Quellen. Eine weitere Neuerung wurde jetzt offiziell bestätigt: Klassische Maps aus Battlefield 3 und Bad Company 2 kommen in den Hauptmodus All-Out Warfare.

Damit aber nicht genug der spannenden Infos: Indes behauptet Insider Tom Henderson, den Starttermin von Season 1 auf wenige Tage eingrenzen zu können. Wir setzen euch ins Bild!

Wir haben uns außerdem die geplanten Neuerungen für Battlefield 2042 im Detail angeschaut. Hier lest ihr unsere Experten-Einschätzung:

Klassische Maps für Battlefield 2042

Bereits vor der ersten Season, am 2. Juni 2022, kehren vier klassische Battlefield-Maps in die reguläre Rotation zurück. Diese Änderung ist bereits live. Der Modus Conquest 64 heißt für begrenzte Zeit Exodus Conquest und enthält die folgenden vier Level, die zuvor nur im Portal-Modus spielbar waren:

Noshar Canals aus Battlefield 3

aus Battlefield 3 Caspian Border aus Battlefield 3

aus Battlefield 3 Valparaiso aus Bad Company 2

aus Bad Company 2 Arica Harbor aus Bad Company 2

Vor allem Fans der älteren Titel dürften sich über die Rückkehr der Klassiker freuen. Aber auch Neulinge finden nun neue Spielwiesen, die angesichts der fehlenden neue Inhalte der letzten sieben Monate etwas Abwechslung versprechen. Und bezüglich Season 1 scheint sich auch etwas zu bewegen.

Indes sind die Entwickler damit beschäftigt, die viel kritisierten Maps und Specialists zu überarbeiten. Wie sich das ausformt, zeigt das Video:

Möglicher Release-Termin von Season 1

Offiziell ist bekannt, dass die erste Saison von Battlefield 2042 Anfang Juni starten soll. Der Insider Tom Henderson behauptet jetzt via Tryhardguides.com, mehr Details und genaue Termine zu kennen.

Henderson ist seit Jahren eine feste Größe im Shooter-Genre, gilt als äußerst gut vernetzt und förderte bereits viele zutreffende Infos zu Battlefield und Call of Duty zutage. Dennoch weisen wir darauf hin, dass seine Aussagen nicht offiziell und entsprechend mit Vorsicht zu betrachten sind.

Konkret behauptet Henderson, dass Season 1 spätestens am 8. Juni 2022 starten soll. Das würde sich mit dem offiziellen Zeitrahmen decken. Außerdem ist Henderson der Überzeugung, dass ein Trailer zu Season 1 spätestens am 7. Juni erscheinen soll. Wir werden aber abwarten müssen, ob das wirklich so eintrifft.