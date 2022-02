Spieler von Battlefield 2042 müssen länger auf den Start von Season 1 warten. Wie DICE nach längerer Funkstille in einem Blogpost erklärte, beginnt die erste Saison erst im Frühsommer 2022. Ursprünglich schien es, dass es im März so weit sein sollte.

Zunächst wollen die Entwickler das Spiel verbessern, wozu zahlreiche von Spielern geforderte Anpassungen gehören. Unter anderem sollen ein Scoreboard und VoIP-Unterstützung kommen, bevor das Spiel erste neue Inhalte erhält. DICE hat vier Seasons mit vier neuen Spezialisten und neuen Maps versprochen.

Was als Nächstes passiert

Das nächste Update soll im März 2022 eintreffen. Darin steckt das überarbeitete Scoreboard, verbesserte Sprachkommunikation und ein besserer Überblick über die eigenen Spielerstatistiken.

In einem der nächsten Updates steckt auch ein Entschuldigungspaket für Käufer der Deluxe und Ultimate Edition, die eine Reihe von Skins und anderen Goodies erhalten. Hier seht ihr das Paket:

Besseres Feedback: Um Verbesserungen näher an den Wünschen der Spieler durchführen zu können, will DICE künftig Schwerpunkte vorstellen und geplante Änderungen genau erklären. Anschließend soll das Spieler-Feedback ausgewertet und evaluiert werden, bevor es schließlich in die weitere Planung einfließt.

Der große Absturz

Battlefield 2042 verlor nach einem starken Start auf Steam binnen weniger Monate fast alle Spieler. Zum Release spielten noch über 100.000 gleichzeitig aktive Nutzer auf Steam, heute belaufen sie sich auf um die 5.000. Selbst der Vorgänger Battlefield 5 kann sich über belebtere Schlachtfelder freuen.

Wie viele Spieler bei Verbesserungen und neuen Inhalten zu Battlefield 2042 zurückkehren, muss die Zeit zeigen. Aber Dimi hatte schon wenig Hoffnung, selbst als es noch den Anschein hatte, dass Season 1 im März startet:

Bis Frühsommer, sprich um den Juni herum, geht noch einige Zeit ins Land. Sollte DICE tatsächlich ein kleines Wunder vollbringen, wäre es denkbar, dass einige Spieler Battlefield 2042 noch eine Chance geben. Aber gesichert ist das keineswegs.

Wenn ihr euch den problematischen Release von Battlefield 2042 noch mal vor Augen führen wollt, schaut euch unser Testvideo oben an.