Trailerschau: Battlefield gibt nicht auf, um Fans doch noch zu versöhnen

Battlefield 2042 startet in Kürze in die siebte Spielzeit. Es geht nach Südamerika.

Das aktuelle Battlefield jagt einen ansehnlichen Gameplay-Trailer durch den Äther und beleuchtet das Inhaltspaket von Saison 7, bestehend aus erstmals zwei neuen Maps und mehr. Entwickler DICE zeigt sich weiterhin bemüht, den problembehafteten Release wiedergutzumachen und Fans auch über zwei Jahre später mit regelmäßigen Inhalten zu versöhnen.

Auch dabei: Der extreme Detailgrad des Weltraum-Strategiespiels Falling Frontier und die Rückkehr eines alten Haudegens in Street Fighter 6. Also dann: Wir zeigen euch die spannendsten Trailer der vergangenen Woche!

Platz 3: Street Fighter 6

1:45 Street Fighter 6: Kämpfer Akuma ist zurück und bringt einen dramatischen Trailer mit

Mystisch, filmisch und böse auf Krawall gebürstet: Street Fighter 6 bringt einen alten Hasen in der Kunst des Kauleisteverbimsens zurück. Zwar seht ihr bislang kein Gameplay mit dem Kraftpaket, dafür aber schickes Filmmaterial, das eine düstere Atmosphäre verströmt. Wo Akuma ab Frühling 2024 zuschlägt, soll kein Gras mehr wachsen.

Im GameStar-Test zu Street Fighter 6 erfahrt ihr, was das Kampfspiel leistet und ob euch das Spaß bringen könnte.

Platz 2: Falling Frontier

1:45 Wie eine neue Staffel von The Expanse: Der Zoom in Falling Frontier ist der Wahnsinn

Der Teufel steckt im Detail, gerade im Weltraum, wo jeder Fehler tödlich enden kann. Welchen Detailgrad das kommende Weltraum-Strategiespiel Falling Frontier mitbringt, führt der obige Trailer vor Augen. In Spielgrafik zoomt das Video so weit raus, dass der am Anfang gezeigte Astronaut klein und verloren wirkt und als winziges Zahnrad in der Maschinerie eines geschäftigen Außenpostens verschwindet.

Bis zum Early-Access-Release in 2025 ergraut allerdings noch das ein oder andere Härchen. Wenn ihr schon jetzt nach den besten Strategiespielen auf PC sucht, seid ihr bei uns gut aufgehoben.

Platz 1: Battlefield 2042

2:52 Battlefield 2042: Im Gameplay-Trailer zu Season 7 entbrennt ein Kampf um eine Stadt in der Wüste

Trailer sind eine Kunstform für sich, das weiß jede erfolgreiche Marketingabteilung. Battlefield 2042 will Lust auf die inzwischen siebte Saison machen, die den Untertitel Turning Point trägt. Was alles in Season 7 von Battlefield 2042 steckt, fassen wir an anderer Stelle für euch zusammen:

Battlefield 2042 Season 7 startet bald, jetzt gibt es den ersten Trailer und alle Infos von Tillmann Bier

Spielerisch und technisch liegt der Wendepunkt zwar schon länger zurück, dennoch nimmt so mancher Fan dem Spiel den fehlerreichen Release immer noch übel. Wer das alles hinter sich lassen kann, darf ab 19. März auf zwei neuen Maps kämpfen, die der obige Trailer eingehend vor euch ausbreitet. Abgesehen davon ist das Video ziemlich sehenswert.