Battlefield 2042: Season 5 ist nicht das Ende - aber was genau bedeutet das?

Bekommt Battlefield 2042 eine Season 6? Das ist noch nicht klar, doch neue Inhalte wird es geben.

Wie geht es mit Battlefield 2042 weiter? Diese bange Frage stellen sich derzeit viele Fans des Shooters. Beim Reveal von Season 5 hatten die Entwickler nämlich nicht klargestellt, ob weitere große Content-Updates folgen. Ein neuer Blogeintrag samt Video deutet nun an, dass noch manches für BF 2042 geplant ist, bevor das nächste Battlefield erscheint.

Was kommt nach Season 5?

Das gesamte Video könnt ihr euch direkt unter diesem Absatz ansehen. Es geht darin vor allem um die neuen Inhalte, die noch während Season 5 erscheinen. So wird etwa die Karte Sanduhr überarbeitet, es erscheinen Balancing-Updates und es wird ein neues Event geben.

7:56 Battlefield 2042 stellt im Entwicklervideo die Pläne für Season 5 und darüberhinaus vor

Am Ende des Videos und des Blogeintrags versprechen die Entwickler dann aber noch mehr neue Inhalte:

Wir setzen unsere Arbeit am Spiel über Season 5 hinaus fort. Wir verpflichten uns dazu, die Reise von Battlefield 2042 weitergehen zu lassen und erarbeiten die besten Möglichkeiten, um neue Inhalte und Erfahrungen für euch alle zu liefern. Stellt euch darauf ein, zu einem späteren Zeitpunkt in Season 5 von uns zu hören, was geplant ist.

Was bedeutet das? Die Entwickler bleiben bewusst vage, da sie anscheinend noch ausloten, wie genau es nach Season 5 mit neuen Inhalten weitergehen soll. Weitere Seasons sind damit noch nicht bestätigt, und es ist gut möglich, dass Season 5 die letzte bleibt.

Allerdings sollen weitere Inhalte folgen. Dabei könnte es sich lediglich um neue Vault-Waffen, oder die bereits angekündigten, erweiterten Modifikationen für bereits vorhandene Schusseisen dieser Art handeln. Vielleicht ist aber auch mehr geplant. Lediglich neue Specialists soll es nicht mehr geben.

Neues Detail zu Season 5

Der Raketenwerfer war bereits im Trailer zu Season 5 zu sehen, wurde aber zuvor noch nicht als neue Waffe angekündigt.

Im Blogeintrag versteckt sich außerdem noch ein Detail zu Season 5. So wird dort bestätigt, dass die RPG-7V2 als Vault-Waffe in Battlefield 2042 zurückkehrt. Dieser Raketenwerfer verfügt zwar über eine recht geringe Reichweite, richtet dafür aber großen Schaden bei Fahrzeugen an.

